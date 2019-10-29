Обласна клінічна лікарня єдиною на Волині рятуватиме важких хворих з коронавірусом
Сьогодні, 14:43
Волинську обласну клінічну лікарню визначили єдиною, котра надаватиме медичну допомогу хворим, у яких – важка форма хвороби, спричиненої коронавірусом.
Відповідне рішення прийняли сьогодні, 18 березня, під час наради за участі обласної влади, медиків та нардепа Ігоря Палиці.
Ігор Палиця зауважив, що обласна інфекційна лікарня не має достатньо необхідного обладнання та інших умов для цієї місії, тому варто обрати закладом для повного карантину саме обласну клінічну лікарню. Палиця дав доручення максимально підготувати усі 600 ліжок, наявних в обласні лікарні, для забезпечення медичної допомоги важким хворим. Для того усі 600 ліжкомісць треба забезпечити кисневими концентраторами.
Нардеп доручив очільнику обласного управління охорони здоров’я Ігорю Ващенюку спільно з виконувачем обов’язків головного лікаря обласної лікарні Олександром Дударем до кінця тижня зібрати заявки на закупівлю усіх необхідних медзасобів.
«Кількість щодо індивідуальних засобів захисту і знезараження розраховуйте на місяць. Зробіть до п’ятниці, щоб в понеділок ми вже могли проплачувати», - сказав Палиця.
В обласній лікарні мають передбачити роботу фахівців для дітей, аби за необхідності хворих на коронавірус дітей не везли до дитячих медзакладів. Для проживання персоналу з обласної лікарні розглянуть можливість облаштування умов у пологовому будинку, аби медики не йшли додому й не несли небезпеку у родину.
«Треба зібрати медиків і розробити чітку інструкцію, кого куди везти. Щоб не було так, що середньої важкості хворих швидка везтиме до обласної лікарні», - додав нардеп.
Зауважимо, що у таких умовах обласна лікарня працюватиме лише на потреби боротьби із коронавірусом.
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Відповідне рішення прийняли сьогодні, 18 березня, під час наради за участі обласної влади, медиків та нардепа Ігоря Палиці.
Ігор Палиця зауважив, що обласна інфекційна лікарня не має достатньо необхідного обладнання та інших умов для цієї місії, тому варто обрати закладом для повного карантину саме обласну клінічну лікарню. Палиця дав доручення максимально підготувати усі 600 ліжок, наявних в обласні лікарні, для забезпечення медичної допомоги важким хворим. Для того усі 600 ліжкомісць треба забезпечити кисневими концентраторами.
Нардеп доручив очільнику обласного управління охорони здоров’я Ігорю Ващенюку спільно з виконувачем обов’язків головного лікаря обласної лікарні Олександром Дударем до кінця тижня зібрати заявки на закупівлю усіх необхідних медзасобів.
«Кількість щодо індивідуальних засобів захисту і знезараження розраховуйте на місяць. Зробіть до п’ятниці, щоб в понеділок ми вже могли проплачувати», - сказав Палиця.
В обласній лікарні мають передбачити роботу фахівців для дітей, аби за необхідності хворих на коронавірус дітей не везли до дитячих медзакладів. Для проживання персоналу з обласної лікарні розглянуть можливість облаштування умов у пологовому будинку, аби медики не йшли додому й не несли небезпеку у родину.
«Треба зібрати медиків і розробити чітку інструкцію, кого куди везти. Щоб не було так, що середньої важкості хворих швидка везтиме до обласної лікарні», - додав нардеп.
Зауважимо, що у таких умовах обласна лікарня працюватиме лише на потреби боротьби із коронавірусом.
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