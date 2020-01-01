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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Луцьку через коронавірус відкладають ремонт проспекту Волі

У Луцьку через коронавірус відкладають ремонт проспекту Волі
У Луцьку відкладають запланований цього року ремонт проспекту Волі через заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу.

Про це йшлося 18 березня під час наради за участі обласної влади, медиків та нардепа Ігоря Палиці.

Народний депутат Ігор Палиця відзначив, що нині не на часі ремонти доріг та дворів. Зокрема, за його словами, потрібно зібратися сесію міської ради і, передбачені на ремонт проспекту Волі 60 мільйонів, спрямувати на боротьбу з COVID-19.

В обласному бюджеті до 23 березня також повинні відшукати 50 мільйонів. 20 мільйонів гривень нардеп пообіцяв виділити з фонду "Тільки разом". Ігор Палиця закликав підприємців, аграріїв, бізнесменів долучитися до збору коштів.

"Сьогодні всі мають скидатися. І контрабандисти. Міліція, поліція, прокуратура можуть інкогніто внести гроші. Сьогодні час всім скидатися і рятувати як мінімум область", - наголосив Ігор Палиця.

До понеділка в області мають створити спеціальний рахунок задля перерахунку коштів для боротьби з коронавірусом.

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Теги: карантин, коронавірус, гроші
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