Волинські прокурори захищають право дітей-сиріт на безкоштовне харчування у садочку
Сьогодні, 22:20
Горохівський відділ Володимир-Волинської місцевої прокуратури звернувся до Волинського окружного адміністративного суду із позовом, аби спонукати одну із сільських рад Горохівського району встановити пільги на харчування у дитячому садочку дітей із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей з інвалідністю.
Про це пишуть на сайті прокуратури області.
Прокурори з'ясували, що в порушення вимог Законів України «Про дошкільну освіту» та «Про освіту» сільською радою, на балансі якої перебуває дошкільний навчальний заклад, не прийнято рішення про звільнення від плати за харчування таких дітей, у зв’язку із чим плата стягується у повному обсязі.
У суді прокурори наполягатимуть на відновленні права дітей на безкоштовне харчування у садочку.
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Про це пишуть на сайті прокуратури області.
Прокурори з'ясували, що в порушення вимог Законів України «Про дошкільну освіту» та «Про освіту» сільською радою, на балансі якої перебуває дошкільний навчальний заклад, не прийнято рішення про звільнення від плати за харчування таких дітей, у зв’язку із чим плата стягується у повному обсязі.
У суді прокурори наполягатимуть на відновленні права дітей на безкоштовне харчування у садочку.
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