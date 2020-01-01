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У Луцьку поліція розігнала авторинок

У Луцьку поліція розігнала авторинок
У Луцьку вранці 19 березня, попри заборону, працював авторинок.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Відомо, що, незважаючи на карантинні заходи, власники автомобілів з'їхалися торгувати автівками.

Очевидці, які повідомили про це у редакцію, стурбовані, зокрема й тим, що здебільшого автомобілі, виставлені на авторинку для продажу, - привезені з Європи й, на думку людей, можуть становити загрозу в поширенні епідемії коронавірусу.

Станом на 07:50 на авторинку було декілька десятків машин та продавців Утім, приблизно за годину їх розігнала патрульна поліція.

У коментарі в пресслужбі патрульної поліції повідомили, що вранці надходили скарги від громадян на роботу авторинку. Тож поліція сконтактувала з директором авторинку, який сказав, що на час карантину місце не повинне функціонувати. Тож поліцейські приїхали на ринок, поспілкувалися з автовласниками, які згодом стали залишати територію.






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Теги: авторинок, Луцьк, карантин
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Коментарі 1
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І авторинок мішає,а нова лінія і епіцентр стерильні.Ой,буде біда.Дограються ті олігархи
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