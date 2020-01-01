У Луцьку поліція розігнала авторинок

У Луцьку вранці 19 березня, попри заборону, працював авторинок.Про цеповідомили очевидці.Відомо, що, незважаючи на карантинні заходи, власники автомобілів з'їхалися торгувати автівками.Очевидці, які повідомили про це у редакцію, стурбовані, зокрема й тим, що здебільшого автомобілі, виставлені на авторинку для продажу, - привезені з Європи й, на думку людей, можуть становити загрозу в поширенні епідемії коронавірусу.Станом на 07:50 на авторинку було декілька десятків машин та продавців Утім, приблизно за годину їх розігнала патрульна поліція.У коментарі в пресслужбі патрульної поліції повідомили, що вранці надходили скарги від громадян на роботу авторинку. Тож поліція сконтактувала з директором авторинку, який сказав, що на час карантину місце не повинне функціонувати. Тож поліцейські приїхали на ринок, поспілкувалися з автовласниками, які згодом стали залишати територію.