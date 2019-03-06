Волинянам не радять відпочивати в рекреаційних пунктах під час карантину
Сьогодні, 17:00
Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства звернулося до мешканців області з проханням не відвідувати рекреаційні пункти під час карантину.
Подаємо допис без змін:
"Дорогі волиняни!
Звертаємося до вас із проханням поставитися відповідально до наступних рекомендацій:
На період карантину не варто відвідувати рекреаційні пункти. Особливо – придорожні. У тому числі – Воротнівське лісництво ДП «Ківерцівське ЛГ». Не радимо – тому що вони стали дуже людними! А це означає – перестали бути безпечними для вашого здоров’я.
Силами лісівників проводяться заходи дезінфекції. Але це не дає стовідсоткової гарантії безпеки.
Обирайте для прогулянок у лісі маловідвідувані місця. Але при цьому обов’язково дотримуйтеся правил пожежної безпеки!
Бережіть ліс, який є відіграє колосальну роль для нашої екології.
І бережіть себе.
Маємо попередити вас про ще одну загрозу весняного лісу – кліщі. Вони також є збудниками як вірусних, так і бактеріальних захворювань. У Міністерстві охорони здоров’я України підготували рекомендації, як уникнути проблеми.
Дякуємо за розуміння. Бажаємо усім міцного здоров’я".
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Подаємо допис без змін:
"Дорогі волиняни!
Звертаємося до вас із проханням поставитися відповідально до наступних рекомендацій:
На період карантину не варто відвідувати рекреаційні пункти. Особливо – придорожні. У тому числі – Воротнівське лісництво ДП «Ківерцівське ЛГ». Не радимо – тому що вони стали дуже людними! А це означає – перестали бути безпечними для вашого здоров’я.
Силами лісівників проводяться заходи дезінфекції. Але це не дає стовідсоткової гарантії безпеки.
Обирайте для прогулянок у лісі маловідвідувані місця. Але при цьому обов’язково дотримуйтеся правил пожежної безпеки!
Бережіть ліс, який є відіграє колосальну роль для нашої екології.
І бережіть себе.
Маємо попередити вас про ще одну загрозу весняного лісу – кліщі. Вони також є збудниками як вірусних, так і бактеріальних захворювань. У Міністерстві охорони здоров’я України підготували рекомендації, як уникнути проблеми.
Дякуємо за розуміння. Бажаємо усім міцного здоров’я".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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