Волинянам не радять відпочивати в рекреаційних пунктах під час карантину





Подаємо допис без змін:



"Дорогі волиняни!



Звертаємося до вас із проханням поставитися відповідально до наступних рекомендацій:



На період карантину не варто відвідувати рекреаційні пункти. Особливо – придорожні. У тому числі – Воротнівське лісництво ДП «Ківерцівське ЛГ». Не радимо – тому що вони стали дуже людними! А це означає – перестали бути безпечними для вашого здоров’я.



Силами лісівників проводяться заходи дезінфекції. Але це не дає стовідсоткової гарантії безпеки.



Обирайте для прогулянок у лісі маловідвідувані місця. Але при цьому обов’язково дотримуйтеся правил пожежної безпеки!



Бережіть ліс, який є відіграє колосальну роль для нашої екології.



І бережіть себе.



Маємо попередити вас про ще одну загрозу весняного лісу – кліщі. Вони також є збудниками як вірусних, так і бактеріальних захворювань. У Міністерстві охорони здоров’я України підготували рекомендації, як уникнути проблеми.



Дякуємо за розуміння. Бажаємо усім міцного здоров’я".

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