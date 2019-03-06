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Волинянам не радять відпочивати в рекреаційних пунктах під час карантину

Волинянам не радять відпочивати в рекреаційних пунктах під час карантину
Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства звернулося до мешканців області з проханням не відвідувати рекреаційні пункти під час карантину.

Подаємо допис без змін:

"Дорогі волиняни!

Звертаємося до вас із проханням поставитися відповідально до наступних рекомендацій:

На період карантину не варто відвідувати рекреаційні пункти. Особливо – придорожні. У тому числі – Воротнівське лісництво ДП «Ківерцівське ЛГ». Не радимо – тому що вони стали дуже людними! А це означає – перестали бути безпечними для вашого здоров’я.

Силами лісівників проводяться заходи дезінфекції. Але це не дає стовідсоткової гарантії безпеки.

Обирайте для прогулянок у лісі маловідвідувані місця. Але при цьому обов’язково дотримуйтеся правил пожежної безпеки!

Бережіть ліс, який є відіграє колосальну роль для нашої екології.

І бережіть себе.

Маємо попередити вас про ще одну загрозу весняного лісу – кліщі. Вони також є збудниками як вірусних, так і бактеріальних захворювань. У Міністерстві охорони здоров’я України підготували рекомендації, як уникнути проблеми.

Дякуємо за розуміння. Бажаємо усім міцного здоров’я".

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Теги: ліс, відпочинок, карантин
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