На Волині викрили підпільне виробництво антисептиків з незаконного спирту
Сьогодні, 13:55
На Волині викрили винахідників, які налагодили виготовлення антисептиків з етилового спирту, що перебуває в незаконному обігу.
Щодня підпільний цех виготовляв до 15 тонн контрафактного антисептика на суму 1,5 млн грн. та збував його, – повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Учора, 20 березня 2020 року, правоохоронці затримали на межі Волинської області вантажівку із 20 тоннами фальсифікованої продукції на суму понад 2 млн грн.
У ході проведення санкціонованого судом обшуку за місцем виробництва контрафакту – в одному із сіл Ківерцівського району – виявили велику кількість сировини для виготовлення підробних лікарських препаратів, а також миючих засобів відомих європейських брендів (Fairy, Persil, Ariel, Head&Shoulders та ін.) та обладнання й тару для розливу.
Управління СБУ у Волинській області внесло до Єдиного реєстру досудових розслідувань також інформацію про порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст.321-2 КК України).
Правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії, вирішують питання щодо арешту вилученого майна, встановлюють механізм збуту фальсифікованого лікарського засобу, насамперед до лікарень та аптек, з огляду на ажіотаж, пов’язаний із поширенням коронавірусу COVID-19.
Встановлюватиметься і факт можливої шкідливості фальсифікату в разі застосування його з медичною метою.
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Щодня підпільний цех виготовляв до 15 тонн контрафактного антисептика на суму 1,5 млн грн. та збував його, – повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Учора, 20 березня 2020 року, правоохоронці затримали на межі Волинської області вантажівку із 20 тоннами фальсифікованої продукції на суму понад 2 млн грн.
У ході проведення санкціонованого судом обшуку за місцем виробництва контрафакту – в одному із сіл Ківерцівського району – виявили велику кількість сировини для виготовлення підробних лікарських препаратів, а також миючих засобів відомих європейських брендів (Fairy, Persil, Ariel, Head&Shoulders та ін.) та обладнання й тару для розливу.
Управління СБУ у Волинській області внесло до Єдиного реєстру досудових розслідувань також інформацію про порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст.321-2 КК України).
Правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії, вирішують питання щодо арешту вилученого майна, встановлюють механізм збуту фальсифікованого лікарського засобу, насамперед до лікарень та аптек, з огляду на ажіотаж, пов’язаний із поширенням коронавірусу COVID-19.
Встановлюватиметься і факт можливої шкідливості фальсифікату в разі застосування його з медичною метою.
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