На Волині допомогли облагородити подвір’я зв’язковій Клима Савура





Ветерану УПА, зв’язковій командира УПА-Північ Дмитра Клячківського (псевдо Клим Савур) Ганні Зеленій зі Скулина нарешті полагодили паркан, - пише



Жінка поважного віку, якій вже більше 90 років, звернулася за допомогою до Колодяжненського сільського голови Віталія Кашика, аби влада допомогла встановити навколо її хати новий паркан з дошок.



Нагадаємо, що Ганна Йонівна за свій зв'язок з повстанцями відсиділа у сталінських тюрмах 10 років, була поранена під час Норильського повстання в’язнів.

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