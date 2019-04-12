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На Волині допомогли облагородити подвір’я зв’язковій Клима Савура

На Волині допомогли облагородити подвір’я зв’язковій Клима Савура
На Ковельщині місцеві жителі допомогли облагородили подвір'я відомої зв’язкової УПА Ганни Зеленої.

Ветерану УПА, зв’язковій командира УПА-Північ Дмитра Клячківського (псевдо Клим Савур) Ганні Зеленій зі Скулина нарешті полагодили паркан, - пише ПроКовель.

Жінка поважного віку, якій вже більше 90 років, звернулася за допомогою до Колодяжненського сільського голови Віталія Кашика, аби влада допомогла встановити навколо її хати новий паркан з дошок.

Нагадаємо, що Ганна Йонівна за свій зв'язок з повстанцями відсиділа у сталінських тюрмах 10 років, була поранена під час Норильського повстання в’язнів.

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Теги: Волинь, Ковельщині
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