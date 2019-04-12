На Волині допомогли облагородити подвір’я зв’язковій Клима Савура
Сьогодні, 05:13
На Ковельщині місцеві жителі допомогли облагородили подвір'я відомої зв’язкової УПА Ганни Зеленої.
Ветерану УПА, зв’язковій командира УПА-Північ Дмитра Клячківського (псевдо Клим Савур) Ганні Зеленій зі Скулина нарешті полагодили паркан, - пише ПроКовель.
Жінка поважного віку, якій вже більше 90 років, звернулася за допомогою до Колодяжненського сільського голови Віталія Кашика, аби влада допомогла встановити навколо її хати новий паркан з дошок.
Нагадаємо, що Ганна Йонівна за свій зв'язок з повстанцями відсиділа у сталінських тюрмах 10 років, була поранена під час Норильського повстання в’язнів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Ветерану УПА, зв’язковій командира УПА-Північ Дмитра Клячківського (псевдо Клим Савур) Ганні Зеленій зі Скулина нарешті полагодили паркан, - пише ПроКовель.
Жінка поважного віку, якій вже більше 90 років, звернулася за допомогою до Колодяжненського сільського голови Віталія Кашика, аби влада допомогла встановити навколо її хати новий паркан з дошок.
Нагадаємо, що Ганна Йонівна за свій зв'язок з повстанцями відсиділа у сталінських тюрмах 10 років, була поранена під час Норильського повстання в’язнів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині допомогли облагородити подвір’я зв’язковій Клима Савура
Сьогодні, 05:13
Розповіли, чи відбудеться ЗНО-2020
Сьогодні, 04:24
В Україні можуть мобілізувати студентів-медиків та резервістів
Сьогодні, 03:21
Медіа