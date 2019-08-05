На коронавірус захворіла дівчинка з Гіркої Полонки





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Як інформують джерела, захворіла - мешканка Гіркої Полонки, 2012 року народження. Батько дитини нещодавно повернувся зі столиці.



Керівник Волинської обласної інфекційної лікарні Руслан Морочковський підтвердив





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На коронавірус захворіла дитина з Луцького району.Про цестало відомо з власних джерел.Як інформують джерела, захворіла - мешканка Гіркої Полонки, 2012 року народження. Батько дитини нещодавно повернувся зі столиці.Керівник Волинської обласної інфекційної лікарніпідтвердив 12 каналу , що коронавірус діагностували в дитини з Луцького району. Нині вона не знаходиться у медзакладі, а перебуває на самоізоляції вдома.

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