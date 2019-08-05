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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На коронавірус захворіла дівчинка з Гіркої Полонки

На коронавірус захворіла дівчинка з Гіркої Полонки
На коронавірус захворіла дитина з Луцького району.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Як інформують джерела, захворіла - мешканка Гіркої Полонки, 2012 року народження. Батько дитини нещодавно повернувся зі столиці.

Керівник Волинської обласної інфекційної лікарні Руслан Морочковський підтвердив 12 каналу, що коронавірус діагностували в дитини з Луцького району. Нині вона не знаходиться у медзакладі, а перебуває на самоізоляції вдома.


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Теги: коронавірус, дитина, хвороба, Гірка Полонка
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