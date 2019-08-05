На коронавірус захворіла дівчинка з Гіркої Полонки
Сьогодні, 10:07
На коронавірус захворіла дитина з Луцького району.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Як інформують джерела, захворіла - мешканка Гіркої Полонки, 2012 року народження. Батько дитини нещодавно повернувся зі столиці.
Керівник Волинської обласної інфекційної лікарні Руслан Морочковський підтвердив 12 каналу, що коронавірус діагностували в дитини з Луцького району. Нині вона не знаходиться у медзакладі, а перебуває на самоізоляції вдома.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Як інформують джерела, захворіла - мешканка Гіркої Полонки, 2012 року народження. Батько дитини нещодавно повернувся зі столиці.
Керівник Волинської обласної інфекційної лікарні Руслан Морочковський підтвердив 12 каналу, що коронавірус діагностували в дитини з Луцького району. Нині вона не знаходиться у медзакладі, а перебуває на самоізоляції вдома.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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