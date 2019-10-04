На Волині облаштовують карантинні пости. ЯКІ ЇХНІ ФУНКЦІЇ





Про це



Відповідно до цього, поліція на карантинних пунктах:



- здійснює інформування та роз'яснення в межах компетенції щодо карантинних заходів;

- контролює перевезення пасажирів автомобільним транспортом: регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні (крім перевезення легковими автомобілями), – заборонено; допускається лише перевезення пасажирів – працівників підприємств, установ, організацій – за спеціальними регулярними перевезеннями за умови погодження руху транспортних засобів, які здійснюють перевезення пасажирів до об’єктів критичної інфраструктури в період карантину, управлінням патрульної поліції у Волинській області);

- у межах компетенції забезпечує безпеку дорожнього руху та охорону публічної безпеки й порядку.



До складу карантинних пунктів, окрім працівників поліції, входять представники ДСНС, Нацгвардії, медичного персоналу: усі мають належний рівень захисту та чіткий алгоритм дій у разі потреби.



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Відзначають, ці злагоджені заходи спрямовані виключно для протидії розповсюдженню вірусної інфекції COVID 19.



У пресслужбі спростували численні фейки про штрафи за відсутність дезінфікуючих засобів в автомобілі. Зауважили, це особиста відповідальність кожної людини, так само, як і наявність засобів індивідуального захисту. Також нагадали, що всі учасники дорожнього руху повинні також неухильно дотримуватись правил дорожнього руху.



"Без крайньої необхідності все ж не рекомендуємо залишати ваші домівки, адже всі карантинні заходи і направлені на те, аби вчасно запобігти поширенню хвороби", - наголосили у патрульній поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області триває облаштування карантинних постів з метою здійснення контролю за дотриманням карантинних норм.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.Відповідно до цього, поліція на карантинних пунктах:- здійснює інформування та роз'яснення в межах компетенції щодо карантинних заходів;- контролює перевезення пасажирів автомобільним транспортом: регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні (крім перевезення легковими автомобілями), – заборонено; допускається лише перевезення пасажирів – працівників підприємств, установ, організацій – за спеціальними регулярними перевезеннями за умови погодження руху транспортних засобів, які здійснюють перевезення пасажирів до об’єктів критичної інфраструктури в період карантину, управлінням патрульної поліції у Волинській області);- у межах компетенції забезпечує безпеку дорожнього руху та охорону публічної безпеки й порядку.До складу карантинних пунктів, окрім працівників поліції, входять представники ДСНС, Нацгвардії, медичного персоналу: усі мають належний рівень захисту та чіткий алгоритм дій у разі потреби.Відзначають, ці злагоджені заходи спрямовані виключно для протидії розповсюдженню вірусної інфекції COVID 19.У пресслужбі спростували численні фейки про штрафи за відсутність дезінфікуючих засобів в автомобілі. Зауважили, це особиста відповідальність кожної людини, так само, як і наявність засобів індивідуального захисту. Також нагадали, що всі учасники дорожнього руху повинні також неухильно дотримуватись правил дорожнього руху."Без крайньої необхідності все ж не рекомендуємо залишати ваші домівки, адже всі карантинні заходи і направлені на те, аби вчасно запобігти поширенню хвороби", - наголосили у патрульній поліції.

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