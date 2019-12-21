Завтра українців планують евакуювати ще з 8 країн





Про це повідомляє



"На 27 березня 2020 роки плануємо рейси з Казахстану (Алмати), Польщі (Варшава), Ізраїлю (Тель-Авів), Австрії (Відень), Литви (Вільнюс), Катару (Доха), Франції (Париж), Німеччини (Франкфурт) . Купити квитки можна вже сьогодні через сайти авіакомпаній МАУ і SkyUp ", - йдеться в повідомленні.



Всі рейси будуть приймати в карантинному терміналі, де працюють епідеміологи. Пасажири пройдуть експрес-тести на Covid-2019. Всіх прибулих попереджають про необхідну самоізоляції на 14 днів.



Придбати квитки можна через сайти авіакомпаній.



Головне фото - ілюстративне.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 27 березня планується евакуація українців з 8 країн: Польщі, Ізраїлю, Австрії, Литви, Катару, Франції, Казахстану та Німеччини.Про це повідомляє "24 канал" з посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури."На 27 березня 2020 роки плануємо рейси з Казахстану (Алмати), Польщі (Варшава), Ізраїлю (Тель-Авів), Австрії (Відень), Литви (Вільнюс), Катару (Доха), Франції (Париж), Німеччини (Франкфурт) . Купити квитки можна вже сьогодні через сайти авіакомпаній МАУ і SkyUp ", - йдеться в повідомленні.Всі рейси будуть приймати в карантинному терміналі, де працюють епідеміологи. Пасажири пройдуть експрес-тести на Covid-2019. Всіх прибулих попереджають про необхідну самоізоляції на 14 днів.Придбати квитки можна через сайти авіакомпаній.

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