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Максим Степанов – новий міністр охорони здоров'я

Максим Степанов – новий міністр охорони здоров'я
Верховна Рада України на позачерговому засіданні 30 березня з другої спроби все ж проголосувала за призначення на посаду міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

За відповідне рішення проголосували 246 депутатів, - пише ТСН.

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Довідка. Максим Степанов народився в сім’ї медиків міста Сковородіно Амурської області, але невдовзі його родина перебралася в Україну. Сам  хірург за першою освітою, дружина — нефролог вищої категорії, але медиком не працював. Однак Степанов був керівником Одеської обласної державної адміністрації, де замінив Михеїла Саакашвілі. Звільнений з цієї посади 10 квітня 2019 року.

До цього у 2011-2016 роках - директор поліграфкомбінату "Україна". Також працював в комерційному секторі.


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Теги: Максим Степанов, міністр охорони здоров'я
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