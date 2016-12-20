Максим Степанов – новий міністр охорони здоров'я





За відповідне рішення проголосували 246 депутатів, - пише



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Призначили нового міністра фінансів: хто він такий



Довідка. Максим Степанов народився в сім’ї медиків міста Сковородіно Амурської області, але невдовзі його родина перебралася в Україну. Сам хірург за першою освітою, дружина — нефролог вищої категорії, але медиком не працював. Однак Степанов був керівником Одеської обласної державної адміністрації, де замінив Михеїла Саакашвілі. Звільнений з цієї посади 10 квітня 2019 року.



До цього у 2011-2016 роках - директор поліграфкомбінату "Україна". Також працював в комерційному секторі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна Рада України на позачерговому засіданні 30 березня з другої спроби все ж проголосувала за призначення на посаду міністра охорони здоров'я Максима Степанова.За відповідне рішення проголосували 246 депутатів, - пише ТСН. Максим Степанов народився в сім’ї медиків міста Сковородіно Амурської області, але невдовзі його родина перебралася в Україну. Сам хірург за першою освітою, дружина — нефролог вищої категорії, але медиком не працював. Однак Степанов був керівником Одеської обласної державної адміністрації, де замінив Михеїла Саакашвілі. Звільнений з цієї посади 10 квітня 2019 року.До цього у 2011-2016 роках - директор поліграфкомбінату "Україна". Також працював в комерційному секторі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію