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У лікаря-гінеколога з Луцька після смерті виявили коронавірус

У лікаря-гінеколога з Луцька після смерті виявили коронавірус
У лікаря-гінеколога Волинської обласної клінічної лікарні, який помер учора, 29 березня, в інфекційній лікарні, після смерті лабораторно підтвердили коронавірус.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел. Факт підтвердили і у пресслужбі Волинської облдержадміністрації.

За інформацією джерел видання, про результати лабораторних досліджень родичам стало відомо вже тоді, коли тіло покійного віддали для поховання й воно перебувало у нижньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору.

Натомість у Волинській ОДА у коментарі запевняють, що на момент, коли тіло покійного віддавали родичам, уже було відомо, що коронавірус підтвердився й рідним померлого про це повідомили, пояснивши, що відповідальність за дотримання відповідних санітарних норм під час поховання – на них.

Згідно з розпорядженням головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка від 27 березня, тіло мають дезінфікувати хлоровмісним розчином та помістити у непронекний герматичний пакет-мішок. Труна має бути щільно закритою.

При похованні в приміщенні дозволено одночасно бути не більше ніж одній людині на 10 квадратних метрів на відстані не менше 1,5 метра. Місцева влада чи комунальні підтриємства мають записати контакти тих, хто був на похороні.

Виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт розповів, що начальник міського управління охорони здоров'я дізнався про факт після засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке закінчилося приблизно о 17 годині, й тоді повідомив йому (Пустовіту – ред.).

«Місто поки не включалося. Будемо включатися завтра під час похорону», - сказав Пустовіт.

Прощання із покійним триває увечері 30 березня. Станом на 21:05 в ОДА повідомили, що поліція перевірила дотримання санітарних норм й присутні знають про необхідність тримати дистанцію.

Зауважимо, що вдень 30 березня під час брифінгу журналісти запитували у очільника обласного управління охорони здоров’я Ігоря Ващенюка про причини смерті медика, життя якого обірвалося у Волинській обласній інфекційній лікарні.

Натомість Ващенюк відповів (дослівно): «Він не йшов в нас по підозрі. Там було досить багато супутніх захворювань. Швидше за все, воно не пов’язано. Сьогодні (30 березня – ред.) аналізи будуть зроблені, завтра (31 березня – ред.) дамо інформацію».

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Теги: коронавірус, похорон, Луцьк, лікар
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