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Якщо карантин, то з комфортом: оселі у луцькому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*

Якщо карантин, то з комфортом: оселі у луцькому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
З початком карантину життя волинян різко змінилося. Якщо раніше поле можливостей було достатньо великим, то тепер обмеження диктують свої жорсткі правила. Зокрема, це стосується й необхідності проводити майже весь час удома, аби не наражати на небезпеку себе і своїх близьких. Тож квартири стали для власників і кав’ярнями, і спортзалами, і кінотеатрами…

Ті ж, хто задумувався над купівлею власної оселі, шукають пропозиції ще прискіпливіше, щоби життя "у чотирьох стінах" було якомога комфортнішим, а пропозиція – найбільш вигідною.

Будівельна компанія ЛДБК, враховуючи попит та потреби ринку, сформувала бачення сучасного житлового комплексу, тож йде в ногу з часом, втілюючи в Луцьку яскравий проєкт – ЖК "Caramel Residence". Не припиняють працювати над "карамельними" будинками і в період карантину, дотримуюючись усіх правил та контролюючи якість робіт.

Переконалися у надійності та функціональності житла мешканці будинку першої черги житлового комплексу, що на Конякіна, 3А. Щасливі власники квартир заселилися у багатоповерхівку ще влітку 2018 року. Відтоді "карамельний" будинок наповнився щирими емоціями і сімейним затишком.

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Багатоповерхівка, що на Конякіна, 3Б, уже готова приймати мешканців. Фахівці завершили усі етапи будівництва та облаштували територію довкола. У помешканнях встановили двоконтурні газові котли Vaillant, панельні радіатори, металопластикові вікна з 5-ти камерної профільної системи та з 2-х камерним склопакетом, броньовані двері. До того ж, рівень оздоблення квартир (тут виконали цементно-піщану стяжку, цементно-вапняну штукатурку, облаштували вимикачі та розетки польського виробництва) дозволить швидко та без "космічних" затрат створити бажаний дизайн.

У будинку на Конякіна, 3В поштукатурили приміщення у першій секції "карамельної" багатоповерхівки і приступатимуть до штукатурки 1-го під'їзду другої секції. Варто зауважити, що аналогічні роботи завершили у другому під'їзді. Невдовзі до роботи у багатоповерхівці візьмуться сантехніки.

У четвертому будинку "Caramel Residence", що на Конякіна, 3Г уже звели 10 поверхів першої секції. У другій та третій секціях повністю готовий 9-ий поверх, будівельники працюють над цегляною кладкою 10-го. Окрім того, фахівці встановили вікна на шести поверхах у трьох секціях "карамельки".

Не припиняли будівельники трудитися й над двома новими багатоповерхівками. На Конякіна, 3Д фахівці завершили облаштування фундаменту і наразі утеплюють стіни підвалу та займаються гідроізоляцією. У будинку на Конякіна, 3Ж закінчили монтаж фундаментних блоків і влаштовують монолітний пояс.

Детальнішу інформацію про проекти компанії можна знайти на сайті «ЛДБК». Відділ продажу розташований за адресою: м. Луцьк, вул. Ветеранів, 22, контактні телефони: (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42.

Фейсбук: www.facebook.com/ldbk.com.ua

Інстаграм: www.instagram.com/ldbk.com.ua
Якщо карантин, то з комфортом: оселі у луцькому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Якщо карантин, то з комфортом: оселі у луцькому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Якщо карантин, то з комфортом: оселі у луцькому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Якщо карантин, то з комфортом: оселі у луцькому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Якщо карантин, то з комфортом: оселі у луцькому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Якщо карантин, то з комфортом: оселі у луцькому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Якщо карантин, то з комфортом: оселі у луцькому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Якщо карантин, то з комфортом: оселі у луцькому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Якщо карантин, то з комфортом: оселі у луцькому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Якщо карантин, то з комфортом: оселі у луцькому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Якщо карантин, то з комфортом: оселі у луцькому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Якщо карантин, то з комфортом: оселі у луцькому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Якщо карантин, то з комфортом: оселі у луцькому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Якщо карантин, то з комфортом: оселі у луцькому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Якщо карантин, то з комфортом: оселі у луцькому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Якщо карантин, то з комфортом: оселі у луцькому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Якщо карантин, то з комфортом: оселі у луцькому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Якщо карантин, то з комфортом: оселі у луцькому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Якщо карантин, то з комфортом: оселі у луцькому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Якщо карантин, то з комфортом: оселі у луцькому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Якщо карантин, то з комфортом: оселі у луцькому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Якщо карантин, то з комфортом: оселі у луцькому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Якщо карантин, то з комфортом: оселі у луцькому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Якщо карантин, то з комфортом: оселі у луцькому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Якщо карантин, то з комфортом: оселі у луцькому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*

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Теги: ЛДБК, Caramel Residence, будівництво, новобудови
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