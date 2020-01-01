Обсервацію на Волині проходитимуть не лише волиняни

Усіх, хто перетинає кордон через Волинь, проходитимуть примусову обсервацію в області.Про це йшлося у середу, 1 квітня, під час брифінгу в ОДА.Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак зауважила, що відповідно до постанови Кабміну, усі, хто перетинає кордони з 1 квітня, підуть на обсервацію на 14 днів. Спочатку людей на обсервацію селитимуть у селі Згорани, де розташований дитячий протитуберкульозний санаторій. Потім – у інші санаторії та профілакторії, пізніше - залучатимуть готелі.Зауважимо, що вимога про обов’язкову обсервацію не поширюється на водіїв та обслуговуючий персонал вантажних транспортних засобів, членів екіпажів повітряних, морських, річкових суден, членів поїзних та локомотивних бригад, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті з особою, хворою на гостру респіраторну хворобу Covid-19«Ми першочергово визначили для обсервації санаторій у Згоранах. Сказати, що ми готові – ми не готові, ми ніколи не будемо готові до цього. Але ми будемо приймати людей і за потреби розширюватимемо місця», - сказала посадовиця.За словами Тетяни Щербак, обсервацію на Волині проходитимуть усі українці, які повернулися додому через волинські пункти пропуску, навіть якщо це не волиняни. Посадовиця додала, що наразі тривають перемовини про те, аби спеціальний транспорт відвозив жителів інших регіонів додому і вони були на обсервації там, але поки таких домовленостей немає.