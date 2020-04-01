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З 6 квітня в Україні забороняється ходити без документів і більш ніж по двоє

З 6 квітня в Україні забороняється ходити без документів і більш ніж по двоє
З понеділка, 6 квітня, в Україні забороняється рухатися групками більше ніж 2 осіб, гуляти у парках та ходити у громадських місцях без маски.

Про це у Telegram-канал повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, пише УП.

"Заборонено з 6 квітня переміщення групою більш ніж дві особи (крім випадків службової необхідності та супроводження дітей)", - написав Шмигаль.

Також він додав, з 6 квітня забороняється перебувати у громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора.

Крім того, забороняється відвідувати спортивні та дитячі майданчики, парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові чи прибережні зони (крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності).

Забороняється перебувати на вулиці без документів, перебувати в громадських місцях дітям до 14 років без супроводу батьків.

Також не можна самовільно покидати місце обсервації чи ізоляції.

З 6 квітня в Україні забороняється ходити без документів і більш ніж по двоє

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: карантинні обмеження, Україна, посилення заходів
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