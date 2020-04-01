З 6 квітня в Україні забороняється ходити без документів і більш ніж по двоє
Сьогодні, 14:16
З понеділка, 6 квітня, в Україні забороняється рухатися групками більше ніж 2 осіб, гуляти у парках та ходити у громадських місцях без маски.
Про це у Telegram-канал повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, пише УП.
"Заборонено з 6 квітня переміщення групою більш ніж дві особи (крім випадків службової необхідності та супроводження дітей)", - написав Шмигаль.
Також він додав, з 6 квітня забороняється перебувати у громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора.
Крім того, забороняється відвідувати спортивні та дитячі майданчики, парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові чи прибережні зони (крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності).
Забороняється перебувати на вулиці без документів, перебувати в громадських місцях дітям до 14 років без супроводу батьків.
Також не можна самовільно покидати місце обсервації чи ізоляції.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це у Telegram-канал повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, пише УП.
"Заборонено з 6 квітня переміщення групою більш ніж дві особи (крім випадків службової необхідності та супроводження дітей)", - написав Шмигаль.
Також він додав, з 6 квітня забороняється перебувати у громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора.
Крім того, забороняється відвідувати спортивні та дитячі майданчики, парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові чи прибережні зони (крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності).
Забороняється перебувати на вулиці без документів, перебувати в громадських місцях дітям до 14 років без супроводу батьків.
Також не можна самовільно покидати місце обсервації чи ізоляції.
Головне фото - ілюстративне.
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