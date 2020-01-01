вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Відомо, у яких населених пунктах Волині виявили COVID-19

Відомо, у яких населених пунктах Волині виявили COVID-19
Станом на ранок 6 квітня на Волині зареєстрували 26 випадків коронавірусу, із них 7 – за останню добу. Наразі відомо, у яких населених пунктах області виявили цю недугу.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив очільник обласного управління охорони здоров’я Ігор Ващенюк.

Відомо, що із семи випадків за останню добу п’ять – це виявлення інфікування контактними особами у Старовижівському районі. Зауважимо, що у п’ятницю, 3 квітня, помер водій «швидкої» зі Старовижівського району, у якого виявили коронавірус. Ще один випадок із семи нових – у Рожищенському районі та ще один – у селі Боголюби Луцького району.

Нагадаємо, на вихідних стало відомо, що захворіла жителька Горохівського району. За достовірною інформацією видання, йдеться про жінку із села Липа. Окрім того, у п’ятницю, 3 квітня, мерія Володимир-Волинського повідомиа, про підтвердження COVID-19 у жительки Володимир-Волинського району. За достовірною інформацією, жінка – з села Підгайці.

Першою ж коронавірус на Волині виявили у 7-річної дівчинки з Гірки Полонки, тоді – у директорки Луцької міської клінічної лікарні Лариси Духневич.

Після смерті лаболаторні дослідження виявили коронавірус у померлого від серцевого нападу лікаря-гінеколога Волинської обласної клінічної лікарні.

Згодом COVID-19 виявили у семи медиків з відділення реанімації Луцької міської клінічної лікарні. У медзакладі запевняють, що вони не контактували з Ларисою Духневич. За неофіціною інформацією, одна з інфікованих - з міста Ківерці.

Відомо, до того ж, що у двох пацієнток Луцької міської клінічної лікарні, які були туди госпіталізовані з пневмонією, результати аналізів у суботу, 4 квітня, підтвердили інфікування COVID-19. Їх перевели до Волинської обласної інфекційної лікарні.

У суботу, 4 квітня, стало відомо також про те, що лікар і медична сестра Волинського обласного патологоанатомічного бюро, які робили розтин хворого на коронавірус волинського лікаря-гінеколога, отримали позитивні результати тесту на COVID-19

Ігор Ващенюк наголосив, що з кожним днем поширення коронавірусу виявити першоджерело інфікування буде важче, бо багато людей можуть бути безсимптомно інфіковані, як у випадку з лікарями, які не мають симптомів хвороби, але коронавірусом заражені.

Тож, за його словами, зараз люди повинні максимально дотримуватись карантину, щоб зменшити випадки внутрішнього зараження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Волинь, населені пункти, інфікування, вибір редактора
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
В Італії від коронавірусу лікується понад сотня українців
Сьогодні, 13:30
Від коронавірусу вилікувалася 104-річна жінка
Сьогодні, 12:31
У МОЗ пояснили, чому не проводять масові тести на коронавірус
Сьогодні, 11:53
На Волині за добу – 7 нових випадків коронавірусу
Сьогодні, 10:18
всі новини теми
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Про водія,який помер з Старої Вижви,забули?
Відповісти
Вибір редактора
Відомо, у яких населених пунктах Волині виявили COVID-19
У Волинській ОДА пояснили, що буде із соціальними виплатами під час карантину
100% натуральності: смаколики з волинських лісів можна купити онлайн
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині під час пожежі знайшли тіло людини. ФОТО
Сьогодні, 13:10
Бібліотеку на Молоді у Луцьку реконструюють під торгово-офісні приміщення
Сьогодні, 13:02
Відомо, у яких населених пунктах Волині виявили COVID-19
Сьогодні, 13:00
На Волині оштрафували прикордонника, який заснув на службі
Сьогодні, 12:51
Від коронавірусу вилікувалася 104-річна жінка
Сьогодні, 12:31
Схожі новини
Як діяти волинянам, які не підписали декларацію з лікарем, при підозрі на коронавірус Як діяти волинянам, які не підписали декларацію з лікарем, при підозрі на коронавірус
19 березень, 14:22
Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
16 березень, 17:38
На Волині – 24 випадки коронавірусу, загалом в Україні – 1319 На Волині – 24 випадки коронавірусу, загалом в Україні – 1319
Сьогодні, 09:07
На «кордоні» Волині з іншими областями мірятимуть температуру На «кордоні» Волині з іншими областями мірятимуть температуру
05 квітень, 15:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Без масок та п'яні: двох лучанок покарали за порушення карантину
Сьогодні, 14:10
 0
Луцька музична школа ініціює дистанційний фестиваль
Сьогодні, 13:52
 0
Від завтра на Волині працюватимуть лише 2 пункти пропуску
Сьогодні, 13:44
 0
В Італії від коронавірусу лікується понад сотня українців
Сьогодні, 13:30
 0
На Волині незаконно зрубали сосни і намагалися сховати їх у дворі
Сьогодні, 13:17
 0
Медіа
відео
1/8