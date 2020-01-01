Відомо, у яких населених пунктах Волині виявили COVID-19
Сьогодні, 13:00
Станом на ранок 6 квітня на Волині зареєстрували 26 випадків коронавірусу, із них 7 – за останню добу. Наразі відомо, у яких населених пунктах області виявили цю недугу.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив очільник обласного управління охорони здоров’я Ігор Ващенюк.
Відомо, що із семи випадків за останню добу п’ять – це виявлення інфікування контактними особами у Старовижівському районі. Зауважимо, що у п’ятницю, 3 квітня, помер водій «швидкої» зі Старовижівського району, у якого виявили коронавірус. Ще один випадок із семи нових – у Рожищенському районі та ще один – у селі Боголюби Луцького району.
Нагадаємо, на вихідних стало відомо, що захворіла жителька Горохівського району. За достовірною інформацією видання, йдеться про жінку із села Липа. Окрім того, у п’ятницю, 3 квітня, мерія Володимир-Волинського повідомиа, про підтвердження COVID-19 у жительки Володимир-Волинського району. За достовірною інформацією, жінка – з села Підгайці.
Першою ж коронавірус на Волині виявили у 7-річної дівчинки з Гірки Полонки, тоді – у директорки Луцької міської клінічної лікарні Лариси Духневич.
Після смерті лаболаторні дослідження виявили коронавірус у померлого від серцевого нападу лікаря-гінеколога Волинської обласної клінічної лікарні.
Згодом COVID-19 виявили у семи медиків з відділення реанімації Луцької міської клінічної лікарні. У медзакладі запевняють, що вони не контактували з Ларисою Духневич. За неофіціною інформацією, одна з інфікованих - з міста Ківерці.
Відомо, до того ж, що у двох пацієнток Луцької міської клінічної лікарні, які були туди госпіталізовані з пневмонією, результати аналізів у суботу, 4 квітня, підтвердили інфікування COVID-19. Їх перевели до Волинської обласної інфекційної лікарні.
У суботу, 4 квітня, стало відомо також про те, що лікар і медична сестра Волинського обласного патологоанатомічного бюро, які робили розтин хворого на коронавірус волинського лікаря-гінеколога, отримали позитивні результати тесту на COVID-19
Ігор Ващенюк наголосив, що з кожним днем поширення коронавірусу виявити першоджерело інфікування буде важче, бо багато людей можуть бути безсимптомно інфіковані, як у випадку з лікарями, які не мають симптомів хвороби, але коронавірусом заражені.
Тож, за його словами, зараз люди повинні максимально дотримуватись карантину, щоб зменшити випадки внутрішнього зараження.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив очільник обласного управління охорони здоров’я Ігор Ващенюк.
Відомо, що із семи випадків за останню добу п’ять – це виявлення інфікування контактними особами у Старовижівському районі. Зауважимо, що у п’ятницю, 3 квітня, помер водій «швидкої» зі Старовижівського району, у якого виявили коронавірус. Ще один випадок із семи нових – у Рожищенському районі та ще один – у селі Боголюби Луцького району.
Нагадаємо, на вихідних стало відомо, що захворіла жителька Горохівського району. За достовірною інформацією видання, йдеться про жінку із села Липа. Окрім того, у п’ятницю, 3 квітня, мерія Володимир-Волинського повідомиа, про підтвердження COVID-19 у жительки Володимир-Волинського району. За достовірною інформацією, жінка – з села Підгайці.
Першою ж коронавірус на Волині виявили у 7-річної дівчинки з Гірки Полонки, тоді – у директорки Луцької міської клінічної лікарні Лариси Духневич.
Після смерті лаболаторні дослідження виявили коронавірус у померлого від серцевого нападу лікаря-гінеколога Волинської обласної клінічної лікарні.
Згодом COVID-19 виявили у семи медиків з відділення реанімації Луцької міської клінічної лікарні. У медзакладі запевняють, що вони не контактували з Ларисою Духневич. За неофіціною інформацією, одна з інфікованих - з міста Ківерці.
Відомо, до того ж, що у двох пацієнток Луцької міської клінічної лікарні, які були туди госпіталізовані з пневмонією, результати аналізів у суботу, 4 квітня, підтвердили інфікування COVID-19. Їх перевели до Волинської обласної інфекційної лікарні.
У суботу, 4 квітня, стало відомо також про те, що лікар і медична сестра Волинського обласного патологоанатомічного бюро, які робили розтин хворого на коронавірус волинського лікаря-гінеколога, отримали позитивні результати тесту на COVID-19
Ігор Ващенюк наголосив, що з кожним днем поширення коронавірусу виявити першоджерело інфікування буде важче, бо багато людей можуть бути безсимптомно інфіковані, як у випадку з лікарями, які не мають симптомів хвороби, але коронавірусом заражені.
Тож, за його словами, зараз люди повинні максимально дотримуватись карантину, щоб зменшити випадки внутрішнього зараження.
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