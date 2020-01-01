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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Луцьку дозволили працювати деяким магазинам і сервісам. ПЕРЕЛІК

У Луцьку дозволили працювати деяким магазинам і сервісам. ПЕРЕЛІК
Луцька міська рада внесла зміни до свого рішення про тимчасове зупинення роботи об’єктів загального користування з метою попередження розповсюдження коронавірусу. Відтепер дозволили працювати деяким магазинам та сервісам.

Рішення прийняли сьогодні, 8 квітня, під час позачергової сесії, що відбулася на стадіоні «Спортивне ядро».

Зокрема, депутати дозволили працювати:

- магазинам побутової хімії;
- магазинам насіння і садівничих матеріалів, агрохімікатів;
- веломагазинам та веломайстерням (у зв’язку з призупиненням громадського транспорту чимало лучан пересідає на велосипеди);
- магазинам та майстерням оптики;
- майстерням з виготовлення ключів;
- майстерням з ремонту взуття.

Депутати зауважують, що ці об’єкти є соціально значимими, а окремі з них продають товари та надають послуги першої необхідності.

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Теги: карантин, коронавірус, Луцьк, рішення
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Коментарі 3
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Виготовлення ключів - це щоб "домушники" виготовляли і квартири грабували? :)
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Бред!
Або вже всім дозволяйте або нікому!!!!
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Пан радник міського голови - мудрий керівник, чуйний начальник до підлеглих робітників, зразковий сімянин.
Патріот, державник, українець.
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