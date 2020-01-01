У Луцьку дозволили працювати деяким магазинам і сервісам. ПЕРЕЛІК

Луцька міська рада внесла зміни до свого рішення про тимчасове зупинення роботи об’єктів загального користування з метою попередження розповсюдження коронавірусу. Відтепер дозволили працювати деяким магазинам та сервісам.Рішення прийняли сьогодні, 8 квітня, під час позачергової сесії, що відбулася на стадіоні «Спортивне ядро».Зокрема, депутати дозволили працювати:- магазинам побутової хімії;- магазинам насіння і садівничих матеріалів, агрохімікатів;- веломагазинам та веломайстерням (у зв’язку з призупиненням громадського транспорту чимало лучан пересідає на велосипеди);- магазинам та майстерням оптики;- майстерням з виготовлення ключів;- майстерням з ремонту взуття.Депутати зауважують, що ці об’єкти є соціально значимими, а окремі з них продають товари та надають послуги першої необхідності.