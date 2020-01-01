Коронавірус і Волинь: розповіли про ситуацію станом на 8 квітня
Сьогодні, 13:15
Розповіли про ситуацію з COVID-19 у Волинській області станом на 8 квітня.
Про це йшлося у середу, 8 квітня, під час брифінгу в ОДА.
Директор Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України Наталія Янко повідомила, що станом на сьогодні в області зафіксували 36 випадків COVID-19. За добу зареєстрували 2 випадки у Горохівському районі.
Найбільше випадків коронавірусу – у Луцьку – 12 і один летальний.
Від 0 до 17 років хворіє 3 особи, троє дітей віком до 7 років. Від 18 до 29 років – 4 особи, 30-49 років – 31%, від 50 до 65 – 36%, старші 65 років – 11%. 9 волинян лікуються стаціонарно.
Наталія Янко відзначила, що понад 55% захворілих – медичні працівники.
Начальник управління охорони здоров’я ОДА Ігор Ващенюк розповів, що одна пацієнтка з міської лікарні знаходиться на штучній вентиляції легень.
«Ми робимо все для того, аби врятувати цю жінку», - наголосив посадовець.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у середу, 8 квітня, під час брифінгу в ОДА.
Директор Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України Наталія Янко повідомила, що станом на сьогодні в області зафіксували 36 випадків COVID-19. За добу зареєстрували 2 випадки у Горохівському районі.
Найбільше випадків коронавірусу – у Луцьку – 12 і один летальний.
Від 0 до 17 років хворіє 3 особи, троє дітей віком до 7 років. Від 18 до 29 років – 4 особи, 30-49 років – 31%, від 50 до 65 – 36%, старші 65 років – 11%. 9 волинян лікуються стаціонарно.
Наталія Янко відзначила, що понад 55% захворілих – медичні працівники.
Начальник управління охорони здоров’я ОДА Ігор Ващенюк розповів, що одна пацієнтка з міської лікарні знаходиться на штучній вентиляції легень.
«Ми робимо все для того, аби врятувати цю жінку», - наголосив посадовець.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Останні новини
Волинь отримала гроші на соціальні виплати в умовах карантину
Сьогодні, 13:25
Коронавірус і Волинь: розповіли про ситуацію станом на 8 квітня
Сьогодні, 13:15