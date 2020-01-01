Коронавірус і Волинь: розповіли про ситуацію станом на 8 квітня

Розповіли про ситуацію з COVID-19 у Волинській області станом на 8 квітня.Про це йшлося у середу, 8 квітня, під час брифінгу в ОДА.Директор Волинського обласного лабораторного центру МОЗ Україниповідомила, що станом на сьогодні в області зафіксували 36 випадків COVID-19. За добу зареєстрували 2 випадки у Горохівському районі.Найбільше випадків коронавірусу – у Луцьку – 12 і один летальний.Від 0 до 17 років хворіє 3 особи, троє дітей віком до 7 років. Від 18 до 29 років – 4 особи, 30-49 років – 31%, від 50 до 65 – 36%, старші 65 років – 11%. 9 волинян лікуються стаціонарно.Наталія Янко відзначила, що понад 55% захворілих – медичні працівники.Начальник управління охорони здоров’я ОДАрозповів, що одна пацієнтка з міської лікарні знаходиться на штучній вентиляції легень.«Ми робимо все для того, аби врятувати цю жінку», - наголосив посадовець.