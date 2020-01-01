На «Ягодині» затримали фуру з гуманітарною допомогою

На митному посту «Ягодин» при огляді автомобіля з гуманітарною допомогою виявили незадекларований товар на суму 243 тисячі гривень.Так, прямуючи з Німеччини в Україну, в зону митного контролю заїхав вантажний автомобіль «DAF», - пише Волинська митниця Держмитслужби.До митного контролю митному органу були подані товаросупровідні документи, відповідно до яких переміщуються побутові товари в якості гуманітарної допомоги. В результаті ж виявили 311 одиниць незадекларованого товару, загальною вартістю 243 тис. гривень.Працівники Волинської митниці Держмитслужби склали протокол про порушення митних правил, відповідно до якого товар вилучили до рішення суду.Також ще на митному посту "Ягодин" вилучили незадекларований товар вартістю 17 тисяч гривень.Зазначається, що 6 квітня, прямуючи з Польщі в Україну, в зону митного контролю заїхав вантажний автомобіль «DAF». Крім заявлених в митній декларації товарів, виявили незадекларовані запасні частини до легкових автомобілів загальною вартістю 17 тис. грн.Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 472 Митного кодексу України. Санкція даної статті передбачає конфіскацію прихованого від митного контролю товару та накладення штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.