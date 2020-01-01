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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Перший випадок коронавірусу у Ковелі: захворів медичний працівник

Перший випадок коронавірусу у Ковелі: захворів медичний працівник
У Ковелі зафіксували перший випадок зараження коронавірусом. Інфікований - медичний працівник.

Про це під час виконкому Ковельської міської ради повідомила завідувачка Ковельським міськрайонним відділом ДУ “Волинський ОЛЦМ України” Людмила Маляр. Коронавірус у медпрацівника лабораторно підтвердили методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР).

Зауважимо, що за останню добу на Волині - два нових випадки коронавірусу, це перші виявлені випадки у Ковелі та Нововолинську. Загалом на Волині відомо про 38 підтверджених випадків хвороби.

У Ковельському МТМО зауважують, що інфікований не має симптомів хвороби, перебуває під медичним спостереженням на самоізоляції. Наразі триває лабораторне обстеження та моніторинг стану здоров'я контактних осіб.

Два пацієнти у Ковелі з гострою респіраторною інфекцією та два - з пневмонією перебувають на лікуванні і очікують результатів лабораторних аналізів.

Загалом на Волині COVID-19 виявили у 21 медичного працівника (55% від усіх зареєстрованих випадків): у 9 лікарів, 5 медичних сестер, 4 молодшого медичного персоналу, 1 фельдшера та 2 водіїв швидкої медичної допомоги. В тому числі 2 летальні випадки зареєстрували серед медичних працівників віком старше 60 років (м. Луцьк та смт. Стара Вижівка), померлі мали хронічні супутні захворювання.

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Теги: коронавірус, Ковель, Волинь
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