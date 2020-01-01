Перший випадок коронавірусу у Ковелі: захворів медичний працівник
Сьогодні, 12:56
У Ковелі зафіксували перший випадок зараження коронавірусом. Інфікований - медичний працівник.
Про це під час виконкому Ковельської міської ради повідомила завідувачка Ковельським міськрайонним відділом ДУ “Волинський ОЛЦМ України” Людмила Маляр. Коронавірус у медпрацівника лабораторно підтвердили методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР).
Зауважимо, що за останню добу на Волині - два нових випадки коронавірусу, це перші виявлені випадки у Ковелі та Нововолинську. Загалом на Волині відомо про 38 підтверджених випадків хвороби.
У Ковельському МТМО зауважують, що інфікований не має симптомів хвороби, перебуває під медичним спостереженням на самоізоляції. Наразі триває лабораторне обстеження та моніторинг стану здоров'я контактних осіб.
Два пацієнти у Ковелі з гострою респіраторною інфекцією та два - з пневмонією перебувають на лікуванні і очікують результатів лабораторних аналізів.
Загалом на Волині COVID-19 виявили у 21 медичного працівника (55% від усіх зареєстрованих випадків): у 9 лікарів, 5 медичних сестер, 4 молодшого медичного персоналу, 1 фельдшера та 2 водіїв швидкої медичної допомоги. В тому числі 2 летальні випадки зареєстрували серед медичних працівників віком старше 60 років (м. Луцьк та смт. Стара Вижівка), померлі мали хронічні супутні захворювання.
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Про це під час виконкому Ковельської міської ради повідомила завідувачка Ковельським міськрайонним відділом ДУ “Волинський ОЛЦМ України” Людмила Маляр. Коронавірус у медпрацівника лабораторно підтвердили методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР).
Зауважимо, що за останню добу на Волині - два нових випадки коронавірусу, це перші виявлені випадки у Ковелі та Нововолинську. Загалом на Волині відомо про 38 підтверджених випадків хвороби.
У Ковельському МТМО зауважують, що інфікований не має симптомів хвороби, перебуває під медичним спостереженням на самоізоляції. Наразі триває лабораторне обстеження та моніторинг стану здоров'я контактних осіб.
Два пацієнти у Ковелі з гострою респіраторною інфекцією та два - з пневмонією перебувають на лікуванні і очікують результатів лабораторних аналізів.
Загалом на Волині COVID-19 виявили у 21 медичного працівника (55% від усіх зареєстрованих випадків): у 9 лікарів, 5 медичних сестер, 4 молодшого медичного персоналу, 1 фельдшера та 2 водіїв швидкої медичної допомоги. В тому числі 2 летальні випадки зареєстрували серед медичних працівників віком старше 60 років (м. Луцьк та смт. Стара Вижівка), померлі мали хронічні супутні захворювання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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