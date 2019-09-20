Як карантин вплинув на ринок житла на Волині





Про це у коментарі Валерій Мусійчук.



“В очікуванні, тому що раптом ціна може піти вниз. Але знову ж таки, найближчі якісь тижні, вони дадуть більші якісь маркери явні і буде зрозуміло куди цей ринок буде рухатися”, – пояснює Валерій Мусійчук.



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Виїхати на об’єкт нині можна, однак квартири показують лише з дотриманням всіх правил безпеки. Щоправда в умовах карантину складніше придбати нерухомісь, бо потрібно ще й оформити документацію та знайти нотаріуса.



З орендою квартир та ж ситуація, що і з купівлею. Люди розгублені.



“Люди які хочуть або не мають можливості заробляти гроші і хочуть швидше заселити, вони можуть трошки знизити ціну, щоб в них квартира не простоювала, відповідно вони можуть мати якісь доходи. Через те я і допускаю, що можливо десь ціна просяде”, – каже Валерій Мусійчук.



Також рієлтор прогнозує, що влітку зросте попит на дачі і приміські будинки, якщо карантин продовжать. Щодо переїзду в цей період, каже що за необхідності люди будуть і винаймати, і купувати нерухомість, адже життя продовжується.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині ринок нерухомості стоїть на місці. Рієлтори називають це відкладеним попитом. Люди перебувають в так званому “очікуванні”. Відповідно і ціни на квадратні метри поки не змінюються. Ті хто пропонують житло поки не готові скидати ціну, але чекають і покупці.Про це у коментарі 12 каналу розповів директор Волинського агентства нерухомості“В очікуванні, тому що раптом ціна може піти вниз. Але знову ж таки, найближчі якісь тижні, вони дадуть більші якісь маркери явні і буде зрозуміло куди цей ринок буде рухатися”, – пояснює Валерій Мусійчук.Виїхати на об’єкт нині можна, однак квартири показують лише з дотриманням всіх правил безпеки. Щоправда в умовах карантину складніше придбати нерухомісь, бо потрібно ще й оформити документацію та знайти нотаріуса.З орендою квартир та ж ситуація, що і з купівлею. Люди розгублені.“Люди які хочуть або не мають можливості заробляти гроші і хочуть швидше заселити, вони можуть трошки знизити ціну, щоб в них квартира не простоювала, відповідно вони можуть мати якісь доходи. Через те я і допускаю, що можливо десь ціна просяде”, – каже Валерій Мусійчук.Також рієлтор прогнозує, що влітку зросте попит на дачі і приміські будинки, якщо карантин продовжать. Щодо переїзду в цей період, каже що за необхідності люди будуть і винаймати, і купувати нерухомість, адже життя продовжується.

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