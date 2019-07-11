Зеленський звільнив Тараса Яковлева з посади голови Луцької РДА
Сьогодні, 10:40
Президент України Володимир Зеленський звільнив голову Луцької райдержадміністрації Тараса Яковлева у зв'язку із закінченням строку повноважень попереднього президента Петра Порошенка, який призначав його на цю посаду.
Відповідне розпорядження Зеленський підписав учора, 9 квітня.
Зауважимо, Яковлев очолював Луцьку РДА з листопада 2018 року. Раніше він був заступником Луцького міського голови.
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Відповідне розпорядження Зеленський підписав учора, 9 квітня.
Зауважимо, Яковлев очолював Луцьку РДА з листопада 2018 року. Раніше він був заступником Луцького міського голови.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Нарешті
Та він далеко нігде не дінеться! Від кормушки тяжко відігнати їх.
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