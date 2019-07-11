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Зеленський звільнив Тараса Яковлева з посади голови Луцької РДА

Зеленський звільнив Тараса Яковлева з посади голови Луцької РДА
Президент України Володимир Зеленський звільнив голову Луцької райдержадміністрації Тараса Яковлева у зв'язку із закінченням строку повноважень попереднього президента Петра Порошенка, який призначав його на цю посаду.

Відповідне розпорядження Зеленський підписав учора, 9 квітня.

Зауважимо, Яковлев очолював Луцьку РДА з листопада 2018 року. Раніше він був заступником Луцького міського голови.

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Теги: Тарас Яковлев, Володимир Зеленський, звільнення, розпорядження
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Коментарі 2
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Та він далеко нігде не дінеться! Від кормушки тяжко відігнати їх.
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