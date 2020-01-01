У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування

Із 11 квітня у вихідні в області вводять режим максимального обмеження пересування.Зокрема, з 13.00 суботи до 06.00 понеділка волинян просять не виходити з дому та придбати необхідні продукти та ліки заздалегідь, інформує Волинська ОДА.Додаткові обмежувальні заходи прийняли, враховуючи епідемічну ситуацію, яка складається в регіоні, на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, що відбулась під керівництвом голови облдержадміністрації9 квітня.«Сподіваюся, що волиняни із розумінням поставляться до вимушених дій, які вводяться в області, аби унеможливити швидке розповсюдження та масове захворювання коронавірусною інфекцією. Завдяки нашим спільним діям ситуація в області контрольована. Якщо населення продовжуватиме дотримуватися рекомендацій, то з карантину можемо вийти в травні, а не у вересні, як прогнозують», - наголосив голова облдержадміністрації.Як уточнилиу Волинській ОДА, в області на вихідні не закриватимуть магазини та аптеки. Обмеження стосуються пересування та перебування громадян в громадських місцях. Волинян закликають максимально дотримуватися правил карантину і не виходити з дому без потреби.