Києво-Печерську лавру закривають на карантин, там уже виявили понад 90 випадків зараження на коронавірус





Про це заявив під час брифінгу мер столиці Віталій Кличко, - пише



"Із 79 випадків захворювання, зареєстрованих за минулу добу, 63 – у Києво-Печерській лаврі. Загалом у Лаврі вже понад 90 підтверджених випадків захворювання на коронавірус", - розповів він.



За словами Кличка, місто сьогодні направить до лаври мобільні рентгени і бригаду медиків для забору зразків для ПЛР-тестування, щоб мати реальну картину про вогнище захворювання.



"Києво-Печерська лавра, за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій столиці, закривається на карантин", - додав мер Києва, закликавши правоохоронні органи проконтролювати дотримання цього рішення.

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