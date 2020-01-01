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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Києво-Печерську лавру закривають на карантин, там уже виявили понад 90 випадків зараження на коронавірус

Києво-Печерську лавру закривають на карантин, там уже виявили понад 90 випадків зараження на коронавірус
У Києво-Печерській лаврі зафіксували понад 90 випадків зараження на коронавірус, 63 із них – за минулу добу.

Про це заявив під час брифінгу мер столиці Віталій Кличко, - пише ТСН.

"Із 79 випадків захворювання, зареєстрованих за минулу добу, 63 – у Києво-Печерській лаврі. Загалом у Лаврі вже понад 90 підтверджених випадків захворювання на коронавірус", - розповів він.

За словами Кличка, місто сьогодні направить до лаври мобільні рентгени і бригаду медиків для забору зразків для ПЛР-тестування, щоб мати реальну картину про вогнище захворювання.

"Києво-Печерська лавра, за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій столиці, закривається на карантин", - додав мер Києва, закликавши правоохоронні органи проконтролювати дотримання цього рішення.

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Теги: Києво-Печерська лавра, коронавірус
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