У Луцьку в інфекційній лікарні – 11 хворих на коронавірус
Сьогодні, 20:12
Станом на 14 квітня у Волинській обласній інфекційній лікарні з підтвердженим діагнозом коронавірус перебувають 11 пацієнтів, двоє з них потребують штучної вентиляції легень.
Про це розповів Суспільному директор медзакладу Руслан Морочковський.
Троє хворих на коронавірус волинян, які першими потрапили на лікування у спеціально облаштоване для цього відділення Волинської обласної клінічної лікарні, що у Боголюбах, нині у важкому та середнього ступеня важкості стані. Про це телефоном розповів виконувач обов’язків директора медустанови Олександр Дудар. Каже: перших пацієнтів привезли учора, один із них потребують штучної вентиляції легень.
Загалом в області станом на 10:00 ранку 14 квітня зареєстрували 80 підтверджених випадків COVID-19. У місті Луцьку станом на 17:00 зафіксували 7 нових випадків захворювання на COVID-19. Загалом в обласному центрі на коронавірус захворіли 27 лучан.
Нагадаємо, у селищі Торчин Луцького району зареєстрували летальний випадок через коронавірусну інфекцію. Жертвою хвороби став 19-ти річний юнак, який хворів на цукровий діабет.
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Про це розповів Суспільному директор медзакладу Руслан Морочковський.
Троє хворих на коронавірус волинян, які першими потрапили на лікування у спеціально облаштоване для цього відділення Волинської обласної клінічної лікарні, що у Боголюбах, нині у важкому та середнього ступеня важкості стані. Про це телефоном розповів виконувач обов’язків директора медустанови Олександр Дудар. Каже: перших пацієнтів привезли учора, один із них потребують штучної вентиляції легень.
Загалом в області станом на 10:00 ранку 14 квітня зареєстрували 80 підтверджених випадків COVID-19. У місті Луцьку станом на 17:00 зафіксували 7 нових випадків захворювання на COVID-19. Загалом в обласному центрі на коронавірус захворіли 27 лучан.
Нагадаємо, у селищі Торчин Луцького району зареєстрували летальний випадок через коронавірусну інфекцію. Жертвою хвороби став 19-ти річний юнак, який хворів на цукровий діабет.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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