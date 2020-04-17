У Німеччині заявили, що взяли епідемію під контроль
Сьогодні, 06:09
Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан заявив, що станом на п’ятницю 17 квітня епідемія коронавірусу взята під контроль.
Про це пише Українська правда.
Шпан наголосив, що запровадження в середині березня суворих обмежувальних заходів призвело до "повного гальмування" суспільного та економічного життя, але тепер можна сказати, "що це мало успіх", зазначив він.
"За даними на сьогоднішній день, епідемія під контролем і стала більш керованою", - заявив політик у Берліні у п'ятницю.
За словами міністра, кількість нових випадків інфікування, що викликає хворобу COVID-19, знижується. При цьому з 12 квітня в Німеччині щодня одужує більше людей, ніж інфікується.
"Система охорони здоров'я Німеччини у жоден із днів не була перевантаженою", - констатував Шпан.
Коефіцієнт зараження коронавірусом у Німеччині станом на 17 квітня опустився нижче одиниці. Це означає, що на одного носія SARS-CoV-2 припадає менше одного зараження. Ангела Меркель назвала цей показник важливим критерієм для послаблення карантину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Українська правда.
Шпан наголосив, що запровадження в середині березня суворих обмежувальних заходів призвело до "повного гальмування" суспільного та економічного життя, але тепер можна сказати, "що це мало успіх", зазначив він.
"За даними на сьогоднішній день, епідемія під контролем і стала більш керованою", - заявив політик у Берліні у п'ятницю.
За словами міністра, кількість нових випадків інфікування, що викликає хворобу COVID-19, знижується. При цьому з 12 квітня в Німеччині щодня одужує більше людей, ніж інфікується.
"Система охорони здоров'я Німеччини у жоден із днів не була перевантаженою", - констатував Шпан.
Коефіцієнт зараження коронавірусом у Німеччині станом на 17 квітня опустився нижче одиниці. Це означає, що на одного носія SARS-CoV-2 припадає менше одного зараження. Ангела Меркель назвала цей показник важливим критерієм для послаблення карантину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Німеччині заявили, що взяли епідемію під контроль
Сьогодні, 06:09
У Шацьку продовжують будівництво Свято-Михайлівського храму ПЦУ
Сьогодні, 05:06
Чотири продукти, які допоможуть швидко заснути
Сьогодні, 04:07
Показали фото незвичайних моделей з Луцького автозаводу
Сьогодні, 02:13