Поливаний понеділок – 20 квітня: традиції і прикмети цього дня





Свято пов'язує християнські і язичницькі традиції, але віруючі продовжують їх дотримуватися. Вважається, що Поливаний понеділок – день очищення водою, тому прийнято обливати всіх зустрічних, – пише видання



Згідно з повір'ям, ті, кого обіллють водою в цей день, очистяться від негативу, стануть здоровішими, радіснішими і веселішими. Кажуть, що в цей день неможливо захворіти від холодної води. Але, якщо ви не можете похвалитися міцним здоров'ям, краще не варто бути мокрими тривалий час.



Зазвичай, у Мокрий понеділок також прийнято ходити в гості один до одного і вітати з Христовим Воскресінням, дітям прийнято ходити в гості до своїх хрещених батьків з частуваннями: пасками, крашанками, пирогами та солодощами, рещені, в свою чергу, вітають дітей зі Світлим Великоднем і дарують їм подарунки. Однак, цього року, у зв'язку з карантином через пандемію коронавірусу, великодні свята рекомендується відзначати вдома і утриматися від відвідування гостей.



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У деяких регіонах, наприклад, на Буковині, прийнято обливати один одного цілих три дні після Великодня: в понеділок хлопці обливають дівчат, у вівторок – дівчата хлопців, а в середу всі обливають один одного.



Прикмети на Поливаний понеділок:



Якщо дівчину ніхто не обіллє в Мокрий понеділок, то їй не судилося вийти заміж цього року.



Якщо вранці йде дощ, то літо буде дощовим.



Почути спів перелітних птахів – до заморозків.



Перелітні птахи вже повернулися з теплих країв, але ще не співають, значить будуть ще заморозки.



Ясна сонячна погода – до спекотного літа.



Безвітряна погода обіцяє дощі в найближчі дні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У перший день після Великодня, який цього року припадає на 20 квітня, в Україні відзначають Поливаний понеділок.Свято пов'язує християнські і язичницькі традиції, але віруючі продовжують їх дотримуватися. Вважається, що Поливаний понеділок – день очищення водою, тому прийнято обливати всіх зустрічних, – пише видання Хроніки Любарта Згідно з повір'ям, ті, кого обіллють водою в цей день, очистяться від негативу, стануть здоровішими, радіснішими і веселішими. Кажуть, що в цей день неможливо захворіти від холодної води. Але, якщо ви не можете похвалитися міцним здоров'ям, краще не варто бути мокрими тривалий час.Зазвичай, у Мокрий понеділок також прийнято ходити в гості один до одного і вітати з Христовим Воскресінням, дітям прийнято ходити в гості до своїх хрещених батьків з частуваннями: пасками, крашанками, пирогами та солодощами, рещені, в свою чергу, вітають дітей зі Світлим Великоднем і дарують їм подарунки. Однак, цього року,У деяких регіонах, наприклад, на Буковині, прийнято обливати один одного цілих три дні після Великодня: в понеділок хлопці обливають дівчат, у вівторок – дівчата хлопців, а в середу всі обливають один одного.Якщо дівчину ніхто не обіллє в Мокрий понеділок, то їй не судилося вийти заміж цього року.Якщо вранці йде дощ, то літо буде дощовим.Почути спів перелітних птахів – до заморозків.Перелітні птахи вже повернулися з теплих країв, але ще не співають, значить будуть ще заморозки.Ясна сонячна погода – до спекотного літа.Безвітряна погода обіцяє дощі в найближчі дні.

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