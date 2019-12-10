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Поливаний понеділок – 20 квітня: традиції і прикмети цього дня

Поливаний понеділок – 20 квітня: традиції і прикмети цього дня
У перший день після Великодня, який цього року припадає на 20 квітня, в Україні відзначають Поливаний понеділок.

Свято пов'язує християнські і язичницькі традиції, але віруючі продовжують їх дотримуватися. Вважається, що Поливаний понеділок – день очищення водою, тому прийнято обливати всіх зустрічних, – пише видання Хроніки Любарта.

Згідно з повір'ям, ті, кого обіллють водою в цей день, очистяться від негативу, стануть здоровішими, радіснішими і веселішими. Кажуть, що в цей день неможливо захворіти від холодної води. Але, якщо ви не можете похвалитися міцним здоров'ям, краще не варто бути мокрими тривалий час.

Зазвичай, у Мокрий понеділок також прийнято ходити в гості один до одного і вітати з Христовим Воскресінням, дітям прийнято ходити в гості до своїх хрещених батьків з частуваннями: пасками, крашанками, пирогами та солодощами, рещені, в свою чергу, вітають дітей зі Світлим Великоднем і дарують їм подарунки. Однак, цього року, у зв'язку з карантином через пандемію коронавірусу, великодні свята рекомендується відзначати вдома і утриматися від відвідування гостей.

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У деяких регіонах, наприклад, на Буковині, прийнято обливати один одного цілих три дні після Великодня: в понеділок хлопці обливають дівчат, у вівторок – дівчата хлопців, а в середу всі обливають один одного.

Прикмети на Поливаний понеділок:

Якщо дівчину ніхто не обіллє в Мокрий понеділок, то їй не судилося вийти заміж цього року.

Якщо вранці йде дощ, то літо буде дощовим.

Почути спів перелітних птахів – до заморозків.

Перелітні птахи вже повернулися з теплих країв, але ще не співають, значить будуть ще заморозки.

Ясна сонячна погода – до спекотного літа.

Безвітряна погода обіцяє дощі в найближчі дні.

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Теги: Поливаний понеділок, традиції, прикмети, заборони
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