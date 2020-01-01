У Польщі затримали українця, який крав велосипеди





Як пoвідoмляє



Побачивши поліцію, він сів на один з велосипедів та звернув у бічну вулицю, при цьому другий велосипед весь час тримав іншою рукою. Коли поліцейські спробували наблизитися до чоловіка, той кинув один двоколісний транспорт та почав втікати на іншому.



Спочатку його намагалися наздогнати автомобілем, а згодом, коли це стало неможливим, правоохоронці побігли за чоловіком і таки затримали його. Виявилося, що затриманий є громадянином України.



Чоловік зізнався в крадіжці одного велосипеда, якого покинув під час спроби втечі. Другий, за його словами, він купив на базарі, щоправда, поліцейські мають сумніви щодо цього, бо на двоколісному транспорті були затерті всі номери. Крім того, у затриманого при собі була металева труба, якою він розбивав велозамки.



За місцем проживання чоловіка знайшли ще один велосипед, походження якого той так і не зміг пояснити. Тепер 35-річному українцю загрожує відповідальність за крадіжку та зберігання крадених речей. Максимальне покарання за обидва злочини - від 3-х до 5 років в'язниці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Кракові на крадіжці велосипедів затримали 35-річного українця.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт місцевої поліції, під час патрулювання у вечірню годину правоохоронці помітили чоловіка, який був без медичної маски на обличчі й одночасно вів два велосипеди.Побачивши поліцію, він сів на один з велосипедів та звернув у бічну вулицю, при цьому другий велосипед весь час тримав іншою рукою. Коли поліцейські спробували наблизитися до чоловіка, той кинув один двоколісний транспорт та почав втікати на іншому.Спочатку його намагалися наздогнати автомобілем, а згодом, коли це стало неможливим, правоохоронці побігли за чоловіком і таки затримали його. Виявилося, що затриманий є громадянином України.Чоловік зізнався в крадіжці одного велосипеда, якого покинув під час спроби втечі. Другий, за його словами, він купив на базарі, щоправда, поліцейські мають сумніви щодо цього, бо на двоколісному транспорті були затерті всі номери. Крім того, у затриманого при собі була металева труба, якою він розбивав велозамки.За місцем проживання чоловіка знайшли ще один велосипед, походження якого той так і не зміг пояснити. Тепер 35-річному українцю загрожує відповідальність за крадіжку та зберігання крадених речей. Максимальне покарання за обидва злочини - від 3-х до 5 років в'язниці.

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