5 найбільш шкідливих поєднань продуктів





Про це



Молоко і банани. Токсична комбінація, яку потрібно уникати всіма силами. Вона викликає сильну сонливість і затуманеність свідомості. Якщо вам подобається смузі з бананами, то додайте туди зелений кардамон, мелену корицю або мускатний горіх, щоб отримана суміш не впливала негативно на травлення.



Фрукти і йогурт. Молочні продукти викликають застій в травній системі. Вони блокують носові пазухи, погіршують симптоматику застуди та алергії. Поєднання цих продуктів з фруктами підсилює негативний перебіг описаних вище і явищ.



Крохмалисті вуглеводи і помідори. Помідори самі по собі кислотний продукт, а якщо поєднувати його з вуглеводами, то можна домогтися нетравлення, сильної печії та інших розладів травної системи.



Сік і рис. У мисці з рисом і в склянці апельсинового соку немає нічого поганого, якщо ви не вживаєте все це одночасно. Після такої комбінації чекайте різкий стрибок рівня цукру в крові.



Яйця і смажене м’ясо. Популярне в ресторанах поєднання, також не є корисним. Негативно впливає на процеси травлення і провокує печію, як пише The Health Site.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Експерти назвали 5 поєднань продуктів, яких слід уникати людям, які бажають мати міцне здоров’я. Серед них багато популярних і звичних комбінацій.Про це пише Ukrhealth.Токсична комбінація, яку потрібно уникати всіма силами. Вона викликає сильну сонливість і затуманеність свідомості. Якщо вам подобається смузі з бананами, то додайте туди зелений кардамон, мелену корицю або мускатний горіх, щоб отримана суміш не впливала негативно на травлення.Молочні продукти викликають застій в травній системі. Вони блокують носові пазухи, погіршують симптоматику застуди та алергії. Поєднання цих продуктів з фруктами підсилює негативний перебіг описаних вище і явищ.Помідори самі по собі кислотний продукт, а якщо поєднувати його з вуглеводами, то можна домогтися нетравлення, сильної печії та інших розладів травної системи.У мисці з рисом і в склянці апельсинового соку немає нічого поганого, якщо ви не вживаєте все це одночасно. Після такої комбінації чекайте різкий стрибок рівня цукру в крові.Популярне в ресторанах поєднання, також не є корисним. Негативно впливає на процеси травлення і провокує печію, як пише The Health Site.

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