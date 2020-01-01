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На підприємицю, що наливала гостям під час відкриття пекарні у Нововолинську, склали адмінпротокол

На підприємицю, що наливала гостям під час відкриття пекарні у Нововолинську, склали адмінпротокол
Вчора, 30 квітня, у центрі Нововолинська під час відкриття пекарні порушувалися правила карантину.

На підприємницю поліція скала адміністративний протокол, – повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Нагадаємо, у Нововолинську в самому центрі на проспекті Дружби відчинилася пекарня з хлібом. Присутніх пригощали напоєм, який розливали в одноразові стаканчики, порушивши цим рішення виконавчого комітету Нововолинської міської ради щодо додаткових заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу.

У результаті проведеної перевірки на підприємницю, 26-річну львів’янку, співробітники поліції склали адміністративний протокол за ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Поліція Волині закликає громадян дотримуватися встановлених обмежень та не порушувати правила карантину.


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Теги: Нововолинськ, пекарня, порушення, карантин
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