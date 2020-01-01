На підприємицю, що наливала гостям під час відкриття пекарні у Нововолинську, склали адмінпротокол





На підприємницю поліція скала адміністративний протокол, – повідомляє сектор комунікації



Нагадаємо, у Нововолинську в самому центрі на проспекті Дружби відчинилася пекарня з хлібом.



У результаті проведеної перевірки на підприємницю, 26-річну львів’янку, співробітники поліції склали адміністративний протокол за ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.



Поліція Волині закликає громадян дотримуватися встановлених обмежень та не порушувати правила карантину.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 30 квітня, у центрі Нововолинська під час відкриття пекарні порушувалися правила карантину.На підприємницю поліція скала адміністративний протокол, – повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Нагадаємо, у Нововолинську в самому центрі на проспекті Дружби відчинилася пекарня з хлібом. Присутніх пригощали напоєм, який розливали в одноразові стаканчики, порушивши цим рішення виконавчого комітету Нововолинської міської ради щодо додаткових заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу.У результаті проведеної перевірки на підприємницю, 26-річну львів’янку, співробітники поліції склали адміністративний протокол за ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.Поліція Волині закликає громадян дотримуватися встановлених обмежень та не порушувати правила карантину.

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