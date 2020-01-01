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Яким у 80-х був магазин «Ювілейний» у Луцьку. РЕТРОФОТО

Яким у 80-х був магазин «Ювілейний» у Луцьку. РЕТРОФОТО
В період 80-тих років в обласному центрі Волині працював магазин «Ювілейний».

Світлину-спогад на своїй сторінці у Facebook опублікувала Тетяна Яцечко-Блаженко.

«Спогад з дитинства. Магазин «Ювілейний» і площа перед ним, поки не забудована, 1980-ті роки. Дякую, за фото Віктор Чухрай», - пише Тетяна Яцечко-Блаженко.

Яким у 80-х був магазин «Ювілейний» у Луцьку. РЕТРОФОТО

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Теги: Луцьк, ретрофото, Яцечко
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