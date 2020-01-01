Яким у 80-х був магазин «Ювілейний» у Луцьку. РЕТРОФОТО





Світлину-спогад на своїй сторінці у Facebook Тетяна Яцечко-Блаженко.



«Спогад з дитинства. Магазин «Ювілейний» і площа перед ним, поки не забудована, 1980-ті роки. Дякую, за фото Віктор Чухрай», - пише Тетяна Яцечко-Блаженко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В період 80-тих років в обласному центрі Волині працював магазин «Ювілейний».Світлину-спогад на своїй сторінці у Facebook опублікувала «Спогад з дитинства. Магазин «Ювілейний» і площа перед ним, поки не забудована, 1980-ті роки. Дякую, за фото», - пише Тетяна Яцечко-Блаженко.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію