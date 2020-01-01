Яким у 80-х був магазин «Ювілейний» у Луцьку. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 19:43
В період 80-тих років в обласному центрі Волині працював магазин «Ювілейний».
Світлину-спогад на своїй сторінці у Facebook опублікувала Тетяна Яцечко-Блаженко.
«Спогад з дитинства. Магазин «Ювілейний» і площа перед ним, поки не забудована, 1980-ті роки. Дякую, за фото Віктор Чухрай», - пише Тетяна Яцечко-Блаженко.
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Світлину-спогад на своїй сторінці у Facebook опублікувала Тетяна Яцечко-Блаженко.
«Спогад з дитинства. Магазин «Ювілейний» і площа перед ним, поки не забудована, 1980-ті роки. Дякую, за фото Віктор Чухрай», - пише Тетяна Яцечко-Блаженко.
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