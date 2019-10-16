Волинянка назбирала равликів на 1700 євро, а її ошукали





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Жителька село Журавники Горохівського району здала візуально знайомому чоловікові назбираних равликів аж на 1700 євро, а той, начебто, виявився ошуканцем, бо не повертає обіцяної валюти.



Горохівські поліцейські компетентно пояснили потерпілій, що її проблеми відносяться до цивільно-правових відносин і порадили звернутися за справедливістю у суд.



Тому жінка шукатиме правди у суді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жительку Волинської області обманули та не заплатили за равлики, яких та збирала.Про це повідомляє "Волинь-нова" Жителька село Журавники Горохівського району здала візуально знайомому чоловікові назбираних равликів аж на 1700 євро, а той, начебто, виявився ошуканцем, бо не повертає обіцяної валюти.Горохівські поліцейські компетентно пояснили потерпілій, що її проблеми відносяться до цивільно-правових відносин і порадили звернутися за справедливістю у суд.Тому жінка шукатиме правди у суді.

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