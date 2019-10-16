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Волинянка назбирала равликів на 1700 євро, а її ошукали

Волинянка назбирала равликів на 1700 євро, а її ошукали
Жительку Волинської області обманули та не заплатили за равлики, яких та збирала.

Про це повідомляє "Волинь-нова".

Жителька село Журавники Горохівського району здала візуально знайомому чоловікові назбираних равликів аж на 1700 євро, а той, начебто, виявився ошуканцем, бо не повертає обіцяної валюти.

Горохівські поліцейські компетентно пояснили потерпілій, що її проблеми відносяться до цивільно-правових відносин і порадили звернутися за справедливістю у суд.

Тому жінка шукатиме правди у суді.

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Теги: Волинь, Журавники
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Коментарі 1
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Горохівські поліцейські компетентно пояснили. В цій фразі - прекрасно все. Якби можна було вбивства натягнути на цивільні правовідносини, ліниві районні поліцейські обов'язково цим скористались би.
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