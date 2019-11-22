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Волинянин, який вночі побив та обікрав чоловіка, постав перед судом

Волинянин, який вночі побив та обікрав чоловіка, постав перед судом
У Луцьку біля «Спорт Лото» на вулиці Конякіна побили чоловіка та вкрали майже 15 тисяч гривень.

Злочинцю обмежили волю на один рік. Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, – пише ІА Волинські новини.

Під час суду встановили, що 23 вересня минулого року близько 3:30 обвинувачений, перебуваючи поблизу входу в приміщення «Спорт Лото» на вулиці Конякіна, наніс кілька ударів в обличчя потерпілому та викрав у нього 14 тисяч 800 гривень.

Обвинувачений повністю визнав свою вину. Натомість потерпілий повідомив суду, що збитки йому повністю відшкодовані, будь-яких претензій до обвинуваченого він не мав. Просив суворо не карати обвинуваченого.

Відтак, суд призначив грабіжнику покарання у виді одного року та одного місяця обмеження волі.

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Теги: суд, лото, вирок, побиття, крадіжка
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