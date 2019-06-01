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Футболіст відомого клубу, який вважався загиблим, виявився живим

Футболіст відомого клубу, який вважався загиблим, виявився живим
Ексзахисник "Шальке" Яннік Камба, якого вважали мертвим після автомобільної аварії в рідному для нього Конго в 2016 році, виявився живим і зараз живе в Німеччині.

Як повідомляє видання The Sun, проти його дружини, якій виплатили "шестизначну" суму після "смерті" Камби, почали розслідування,- пише uazmi.org.

Її звинувачують у страхових махінаціях. Зараз ексфутболіст працює хіміком на електростанції в рурському регіоні Німеччини.

У молодіжній команді "Шальке" чоловік грав разом із живою легендою "Баварії" і німецького футболу Мануелем Ноєром. Камба виступав за багато клубів з нижчих німецьких ешелонів, а на момент "смерті" в 2016 році його командою був "Хульс" із восьмого по силі дивізіону країни.

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Теги: футболіст, смерть, махінації
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