Волинянина судили за те, що його тричі за місяць ловили п'яним за кермом





Слухання справи відбулось 28 квітня. Про це йдеться у постанові суду, пише



Обвинуваченого затримували п'яним за кермом 10 березня о 23:10 в Рожищі на вулиці Граничній, 9 квітня о 23:45 та 10 квітня о 3:15 – у селі Кременець Рожищенського району на вулиці Ковельській.



У Кременці водій керував транспортним засобом «ГАЗ 24-10», у Рожищі – «ВАЗ 21063». У всіх випадках він відмовлявся від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного сп'яніння.



В судове засідання чоловік не з'явився, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких заяв чи клопотань про відкладення розгляду справи на адресу суду не надходило.



Суддя постановив визнати обвинуваченого винним у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 130 Адміністративного кодексу та застосувати до нього штраф в розмірі 10 200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік. Також він заплатить в дохід держави судовий збір в розмірі 420 гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суд розглянув матеріали, які надійшли від Рожищенського відділення поліції про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка, якого тричі за місяць ловили п'яним за кермом.Слухання справи відбулось 28 квітня. Про це йдеться у постанові суду, пише "Район.Рожище" Обвинуваченого затримували п'яним за кермом 10 березня о 23:10 в Рожищі на вулиці Граничній, 9 квітня о 23:45 та 10 квітня о 3:15 – у селі Кременець Рожищенського району на вулиці Ковельській.У Кременці водій керував транспортним засобом «ГАЗ 24-10», у Рожищі – «ВАЗ 21063». У всіх випадках він відмовлявся від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного сп'яніння.В судове засідання чоловік не з'явився, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких заяв чи клопотань про відкладення розгляду справи на адресу суду не надходило.Суддя постановив визнати обвинуваченого винним у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 130 Адміністративного кодексу та застосувати до нього штраф в розмірі 10 200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік. Також він заплатить в дохід держави судовий збір в розмірі 420 гривень.

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