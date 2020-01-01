У Луцьку послабили карантин: що ще відкриють
Сьогодні, 11:47
У Луцьку внесли зміни до переліку об’єктів загального користування, що можуть працювати в період карантину.
Про це йшлося у середу, 6 травня, під час сесії Луцькради.
Нагадаємо, раніше дали дозвіл на роботу майстерень з ремонту одягу, взуття, фотоательє, стоматполіклінік для надання ургентної допомоги, МАФів, сільськогосподарських ярмарків.
Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрій Кирилюк зауважив, дозволяють роботу магазинів, що торгують пестицидами, агрохімікатами, кормами, побутовою хімією та засобами гігієни, деталями і приладдям для транспортних засобів та сільськогосподарської техніки, засобами зв’язку та телекомунікацій, у тому числі мобільними телефонами, смартфонами, планшетами, ноутбуками та іншими товарами, що відтворюють та передають інформацію, торгують технічними та іншими засобами реабілітації, транспортними засобами. Працюватимуть салони та майстерні оптики, а також веломагазини і майстерні з ремонту велосипедів. Магазини будівельних матеріалів, побутової техніки повинні організовувати роботу у режимі доставки.
Працюватимуть також об’єкти з технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, ремонту офісної та комп'ютерної техніки, устаткування, приладдя, побутових виробів і предметів особистого вжитку, діяльності з підключення споживачів до Інтернету, з виготовлення технічних та інших засобів реабілітації, хімчистки, пункти виготовлення ключів.
Окрім того, дозволили у Луцьку працювати й зоопарку.
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Про це йшлося у середу, 6 травня, під час сесії Луцькради.
Нагадаємо, раніше дали дозвіл на роботу майстерень з ремонту одягу, взуття, фотоательє, стоматполіклінік для надання ургентної допомоги, МАФів, сільськогосподарських ярмарків.
Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрій Кирилюк зауважив, дозволяють роботу магазинів, що торгують пестицидами, агрохімікатами, кормами, побутовою хімією та засобами гігієни, деталями і приладдям для транспортних засобів та сільськогосподарської техніки, засобами зв’язку та телекомунікацій, у тому числі мобільними телефонами, смартфонами, планшетами, ноутбуками та іншими товарами, що відтворюють та передають інформацію, торгують технічними та іншими засобами реабілітації, транспортними засобами. Працюватимуть салони та майстерні оптики, а також веломагазини і майстерні з ремонту велосипедів. Магазини будівельних матеріалів, побутової техніки повинні організовувати роботу у режимі доставки.
Працюватимуть також об’єкти з технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, ремонту офісної та комп'ютерної техніки, устаткування, приладдя, побутових виробів і предметів особистого вжитку, діяльності з підключення споживачів до Інтернету, з виготовлення технічних та інших засобів реабілітації, хімчистки, пункти виготовлення ключів.
Окрім того, дозволили у Луцьку працювати й зоопарку.
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