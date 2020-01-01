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У Луцьку послабили карантин: що ще відкриють

У Луцьку послабили карантин: що ще відкриють
У Луцьку внесли зміни до переліку об’єктів загального користування, що можуть працювати в період карантину.

Про це йшлося у середу, 6 травня, під час сесії Луцькради.

Нагадаємо, раніше дали дозвіл на роботу майстерень з ремонту одягу, взуття, фотоательє, стоматполіклінік для надання ургентної допомоги, МАФів, сільськогосподарських ярмарків.

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрій Кирилюк зауважив, дозволяють роботу магазинів, що торгують пестицидами, агрохімікатами, кормами, побутовою хімією та засобами гігієни, деталями і приладдям для транспортних засобів та сільськогосподарської техніки, засобами зв’язку та телекомунікацій, у тому числі мобільними телефонами, смартфонами, планшетами, ноутбуками та іншими товарами, що відтворюють та передають інформацію, торгують технічними та іншими засобами реабілітації, транспортними засобами. Працюватимуть салони та майстерні оптики, а також веломагазини і майстерні з ремонту велосипедів. Магазини будівельних матеріалів, побутової техніки повинні організовувати роботу у режимі доставки.

Працюватимуть також об’єкти з технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, ремонту офісної та комп'ютерної техніки, устаткування, приладдя, побутових виробів і предметів особистого вжитку, діяльності з підключення споживачів до Інтернету, з виготовлення технічних та інших засобів реабілітації, хімчистки, пункти виготовлення ключів.

Окрім того, дозволили у Луцьку працювати й зоопарку.

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Теги: Луцьк, послаблення карантину, варте уваги
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