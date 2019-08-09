Посадовець Держпродспоживслужби на Волині, який брав «на лапу» від підприємців, постане перед судом





Про це



Слідство встановило, що за визначену ціну чиновник сприяв у державній реєстрації потужностей суб’єктів господарювання, а також не вживав заходів реагування на виявлені під час перевірок порушення.



Нагадаємо, затримали його 4 березня 2020 року після одержання 7500 грн від представника приватного підприємства за сприяння в державній реєстрації складських приміщень для зберігання харчових продуктів без проведення належних заходів контролю.



Посадовця обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, й невдовзі він постане перед судом.



Зазначають, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За вимагання й одержання неправомірної вигоди перед судом постане посадовець Луцького міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в області.Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.Слідство встановило, що за визначену ціну чиновник сприяв у державній реєстрації потужностей суб’єктів господарювання, а також не вживав заходів реагування на виявлені під час перевірок порушення.Нагадаємо,приватного підприємства за сприяння в державній реєстрації складських приміщень для зберігання харчових продуктів без проведення належних заходів контролю.Посадовця обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, й невдовзі він постане перед судом.Зазначають, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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