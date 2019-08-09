Посадовець Держпродспоживслужби на Волині, який брав «на лапу» від підприємців, постане перед судом
Сьогодні, 12:36
За вимагання й одержання неправомірної вигоди перед судом постане посадовець Луцького міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в області.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Слідство встановило, що за визначену ціну чиновник сприяв у державній реєстрації потужностей суб’єктів господарювання, а також не вживав заходів реагування на виявлені під час перевірок порушення.
Нагадаємо, затримали його 4 березня 2020 року після одержання 7500 грн від представника приватного підприємства за сприяння в державній реєстрації складських приміщень для зберігання харчових продуктів без проведення належних заходів контролю.
Посадовця обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, й невдовзі він постане перед судом.
Зазначають, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Слідство встановило, що за визначену ціну чиновник сприяв у державній реєстрації потужностей суб’єктів господарювання, а також не вживав заходів реагування на виявлені під час перевірок порушення.
Нагадаємо, затримали його 4 березня 2020 року після одержання 7500 грн від представника приватного підприємства за сприяння в державній реєстрації складських приміщень для зберігання харчових продуктів без проведення належних заходів контролю.
Посадовця обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, й невдовзі він постане перед судом.
Зазначають, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Вибір редактора
Останні новини
Чотири людини на Волині – на апаратах ШВЛ через коронавірус
Сьогодні, 13:00
Друга за добу жертва коронавірусу на Волині – жінка з Ківерців
Сьогодні, 12:44
Посадовець Держпродспоживслужби на Волині, який брав «на лапу» від підприємців, постане перед судом
Сьогодні, 12:36
А хіба в цій країні за це судять???!