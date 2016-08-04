вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Грузія відкликає посла з України через призначення Саакашвілі, – ЗМІ

Грузія відкликає посла з України через призначення Саакашвілі, – ЗМІ
Грузія відкликає для консультацій свого посла в Україні Теймураза Шарашенідзе через призначення експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі на посаду голови Виконавчого комітету реформ.

Про це заявив глава МЗС Грузії Давид Залкаліані, - повідомляє УНІАН з посиланням на "Ехо Кавказу" (проект Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода).

Залкаліані наголосив, що не йдеться про розрив дипломатичних відносин з Україною чи про перегляд стратегічного партнерства між країнами.

Міністр зазначив, що "знижено рівень посади, спочатку запропонованої Саакашвілі". Залкаліані пов'язує це зі скептичним ставленням до персони Саакашвілі в політичному спектрі України.

Нагадаємо, що 7 травня президент Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії і колишнього главу Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Міхеіла Саакашвілі, призначення, посол
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Stay at home: луцькі медики записали новий «антикоронавірусний» хіт. ВІДЕО
ТОП туристичних маршрутів на Волині, куди можна податися після карантину
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У дідуся з Волині псевдопрацівник соціальної служби видурив 29 000 гривень
Сьогодні, 11:17
У жителя Ковеля в автівці знайшли понад 100 літрів спирту
Сьогодні, 11:12
Грузія відкликає посла з України через призначення Саакашвілі, – ЗМІ
Сьогодні, 11:04
Багатодітну матір з Волині нагородили почесною відзнакою
Сьогодні, 10:40
Легковик на швидкості врізався у бетонну плиту: деталі автотрощі у Нововолинську
Сьогодні, 10:24
Схожі новини
В Україні поки що не буде посла Росії, - МЗС України В Україні поки що не буде посла Росії, - МЗС України
04 серпень, 2016, 02:13
Порошенко призначив українського посла у Латвії Порошенко призначив українського посла у Латвії
10 травень, 2015, 17:45
Поліцейський став заступником голови Ківерцівської РДА Поліцейський став заступником голови Ківерцівської РДА
06 травень, 11:19
Кандидат в парламент від «Слуги народу» очолив Старовижівську РДА Кандидат в парламент від «Слуги народу» очолив Старовижівську РДА
18 квітень, 11:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцький Меморіал Вічної Слави з висоти пташиного польоту. ФОТО
Сьогодні, 11:35
 0
У дідуся з Волині псевдопрацівник соціальної служби видурив 29 000 гривень
Сьогодні, 11:17
 0
У жителя Ковеля в автівці знайшли понад 100 літрів спирту
Сьогодні, 11:12
 0
Грузія відкликає посла з України через призначення Саакашвілі, – ЗМІ
Сьогодні, 11:04
 0
Багатодітну матір з Волині нагородили почесною відзнакою
Сьогодні, 10:40
 0
Медіа
відео
1/8