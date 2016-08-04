Грузія відкликає посла з України через призначення Саакашвілі, – ЗМІ
Сьогодні, 11:04
Грузія відкликає для консультацій свого посла в Україні Теймураза Шарашенідзе через призначення експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі на посаду голови Виконавчого комітету реформ.
Про це заявив глава МЗС Грузії Давид Залкаліані, - повідомляє УНІАН з посиланням на "Ехо Кавказу" (проект Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода).
Залкаліані наголосив, що не йдеться про розрив дипломатичних відносин з Україною чи про перегляд стратегічного партнерства між країнами.
Міністр зазначив, що "знижено рівень посади, спочатку запропонованої Саакашвілі". Залкаліані пов'язує це зі скептичним ставленням до персони Саакашвілі в політичному спектрі України.
Нагадаємо, що 7 травня президент Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії і колишнього главу Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.
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Про це заявив глава МЗС Грузії Давид Залкаліані, - повідомляє УНІАН з посиланням на "Ехо Кавказу" (проект Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода).
Залкаліані наголосив, що не йдеться про розрив дипломатичних відносин з Україною чи про перегляд стратегічного партнерства між країнами.
Міністр зазначив, що "знижено рівень посади, спочатку запропонованої Саакашвілі". Залкаліані пов'язує це зі скептичним ставленням до персони Саакашвілі в політичному спектрі України.
Нагадаємо, що 7 травня президент Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії і колишнього главу Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.
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