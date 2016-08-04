Грузія відкликає посла з України через призначення Саакашвілі, – ЗМІ

Теймураза Шарашенідзе через призначення експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі на посаду голови Виконавчого комітету реформ.



Про це заявив глава МЗС Грузії Давид Залкаліані, - повідомляє



Залкаліані наголосив, що не йдеться про розрив дипломатичних відносин з Україною чи про перегляд стратегічного партнерства між країнами.



Міністр зазначив, що "знижено рівень посади, спочатку запропонованої Саакашвілі". Залкаліані пов'язує це зі скептичним ставленням до персони Саакашвілі в політичному спектрі України.



Нагадаємо, що 7 травня президент Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії і колишнього главу Одеської ОДА



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Грузія відкликає для консультацій свого посла в Українічерез призначення експрезидента Грузіїна посаду голови Виконавчого комітету реформ.Про це заявив глава МЗС Грузії, - повідомляє УНІАН з посиланням на "Ехо Кавказу" (проект Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода).Залкаліані наголосив, що не йдеться про розрив дипломатичних відносин з Україною чи про перегляд стратегічного партнерства між країнами.Міністр зазначив, що "знижено рівень посади, спочатку запропонованої Саакашвілі". Залкаліані пов'язує це зі скептичним ставленням до персони Саакашвілі в політичному спектрі України.Нагадаємо, що 7 травня президент Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії і колишнього главу Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.



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