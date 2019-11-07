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Судитимуть директора волинського підприємства, яке вивозило небезпечні відходи

Судитимуть директора волинського підприємства, яке вивозило небезпечні відходи
Перед судом постане директор виробництва одного із приватних підприємств Ківерцівського району через забруднення земель відходами та іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров'я людей та довкілля.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

Слідство встановило, що посадовець господарського товариства, яке займається виробництвом деревного вугілля, порушив вимоги Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища» та допустив забруднення земельної ділянки у селі Журавичі Ківерцівського району залишками продуктів переробки деревини, деревною смолою та твердими побутовими відходами.

Унаслідок цього в ґрунті значно перевищено вміст шкідливих речовин, що спричинило небезпеку для життя, здоров'я людей та довкілля.

Посадовця обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239 КК України, й міру покарання йому визначить суд.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Ківерцівський район, небезпечні відходи, суд
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