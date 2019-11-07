Судитимуть директора волинського підприємства, яке вивозило небезпечні відходи
Сьогодні, 15:37
Перед судом постане директор виробництва одного із приватних підприємств Ківерцівського району через забруднення земель відходами та іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров'я людей та довкілля.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Слідство встановило, що посадовець господарського товариства, яке займається виробництвом деревного вугілля, порушив вимоги Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища» та допустив забруднення земельної ділянки у селі Журавичі Ківерцівського району залишками продуктів переробки деревини, деревною смолою та твердими побутовими відходами.
Унаслідок цього в ґрунті значно перевищено вміст шкідливих речовин, що спричинило небезпеку для життя, здоров'я людей та довкілля.
Посадовця обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239 КК України, й міру покарання йому визначить суд.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Слідство встановило, що посадовець господарського товариства, яке займається виробництвом деревного вугілля, порушив вимоги Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища» та допустив забруднення земельної ділянки у селі Журавичі Ківерцівського району залишками продуктів переробки деревини, деревною смолою та твердими побутовими відходами.
Унаслідок цього в ґрунті значно перевищено вміст шкідливих речовин, що спричинило небезпеку для життя, здоров'я людей та довкілля.
Посадовця обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239 КК України, й міру покарання йому визначить суд.
Головне фото - ілюстративне.
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