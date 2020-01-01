11 травня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначають день народження депутат Волинської обласної ради(на фото), директор ТзОВ «Житлобуд-2»Також день народження 11 травня у журналістки, громадського діяча, старшого викладача кафедри документознавства і музейної справи, заступника декана історичного факультету з інноваційно-грантової міжнародної співпраці, адміністратора спільноти історичного факультетуВітаємо їх, а також іменинників цього дня – усіх, хто носить імена Кирило й Максим. Зичимо міцного здоров'я, радості від життя й достатку.11 травня 1939-го народився український літературознавець, поет, доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури Волинського державного університету імені Лесі Українки, завідувач лабораторії лесезнавстваОлександр Рисак пішов з життя 29 жовтня 2003 року.А 2002 року у цей день убили начальника Луцького міського відділу внутрішніх справЙого тіло з вогнепальними пораненнями у серце знайшли о 7:40 біля під’їзду будинку, в якому він мешкав. На місці злочину виявили гільзи від пістолет 9-міліметрового калібру. Вбивця, найімовірніше, користувався глушником, тому що сусіди по багатоповерхівці пострілів не чули. Потерпілий помер у кареті швидкої допомоги.Дотепер це вбивство залишається нерозкритим.