Смерть 25-річної українки після пологів у Польщі: деталі трагедії





Як пoвідoмляє



Крім того, розтин показав, що дитина вже народилася мертвою, тож припущення, що її могла вбити сама породілля, кинувши до криниці, не підтвердилися.



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Наразі прокуратура очікує остаточних комплексних висновків розтину тіла як немовляти, так і українки, яка померла незабаром після пологів. Ймовірно, після цього офіційно підтвердять, що саме вона народила дитину, яку знайшли в криниці, та оприлюднять більше деталей.



Нагадаємо, 25-річна громадянка України, яка раніше приїхала до Польщі на сезонні роботи, померла на території фермерського господарства наприкінці квітня 2020 року. Медики встановили, що причиною її смерті стала значна втрата крові навколо статевих шляхів внаслідок пологів. Дитини тоді не знайшли.



Лише через півтора тижні тіло немовляти виявили в сільській криниці. Поліція спочатку затримала матір померлої українки та ще одну жінку. Усі троє проживали в одній кімнаті. При цьому матір стверджує, що не знала про вагітність доньки. Згодом затриманих 2-х жінок відпустили.



Слідство за фактом смерті 25-річної українки та знайденої мертвої дитини об'єднали в одну справу. Розслідують її як спричинення ненавмисної смерті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прокуратура оприлюднила перші результати розтину тіла новонародженої дитини, яку знайшли в криниці в селі Чижев Гостинінського повіту у Польщі.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на warszawa.tvp.pl, дитина, яку, ймовірно, народила 25-річна українка, була жіночої статі.Крім того, розтин показав, що дитина вже народилася мертвою, тож припущення, що її могла вбити сама породілля, кинувши до криниці, не підтвердилися.Наразі прокуратура очікує остаточних комплексних висновків розтину тіла як немовляти, так і українки, яка померла незабаром після пологів. Ймовірно, після цього офіційно підтвердять, що саме вона народила дитину, яку знайшли в криниці, та оприлюднять більше деталей.Нагадаємо, 25-річна громадянка України, яка раніше приїхала до Польщі на сезонні роботи, померла на території фермерського господарства наприкінці квітня 2020 року. Медики встановили, що причиною її смерті стала значна втрата крові навколо статевих шляхів внаслідок пологів. Дитини тоді не знайшли.Лише через півтора тижні тіло немовляти виявили в сільській криниці. Поліція спочатку затримала матір померлої українки та ще одну жінку. Усі троє проживали в одній кімнаті. При цьому матір стверджує, що не знала про вагітність доньки. Згодом затриманих 2-х жінок відпустили.Слідство за фактом смерті 25-річної українки та знайденої мертвої дитини об'єднали в одну справу. Розслідують її як спричинення ненавмисної смерті.

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