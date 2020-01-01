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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Дорогою до лікарні померла жінка з Волині, інфікована коронавірусом

Дорогою до лікарні померла жінка з Волині, інфікована коронавірусом
Сьогодні, 13 травня, під час транспортування в інфекційне відділення Нововолинської центральної міської лікарні померла жінка, яка була хвора на коронавірус.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Віктор Сапожніков.

Жінці було 78 років.

"Щиро співчуваю рідним та близьким", - написав Сапожніков.

Зауважимо, що загалом на Волині станом на 13 травня померло 13 людей, у яких виявили коронавірус.


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Теги: Нововолинськ, коронавірус, смерть
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