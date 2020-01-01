Дорогою до лікарні померла жінка з Волині, інфікована коронавірусом
Сьогодні, 13:31
Сьогодні, 13 травня, під час транспортування в інфекційне відділення Нововолинської центральної міської лікарні померла жінка, яка була хвора на коронавірус.
Про це повідомив Нововолинський міський голова Віктор Сапожніков.
Жінці було 78 років.
"Щиро співчуваю рідним та близьким", - написав Сапожніков.
Зауважимо, що загалом на Волині станом на 13 травня померло 13 людей, у яких виявили коронавірус.
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Про це повідомив Нововолинський міський голова Віктор Сапожніков.
Жінці було 78 років.
"Щиро співчуваю рідним та близьким", - написав Сапожніков.
Зауважимо, що загалом на Волині станом на 13 травня померло 13 людей, у яких виявили коронавірус.
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