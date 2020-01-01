Дорогою до лікарні померла жінка з Волині, інфікована коронавірусом





Про це повідомив Нововолинський міський голова Віктор Сапожніков.



Жінці було 78 років.



"Щиро співчуваю рідним та близьким", - написав Сапожніков.



Зауважимо, що загалом на Волині станом на 13 травня померло 13 людей, у яких виявили коронавірус.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 13 травня, під час транспортування в інфекційне відділення Нововолинської центральної міської лікарні померла жінка, яка була хвора на коронавірус.Про це повідомив Нововолинський міський головаЖінці було 78 років."Щиро співчуваю рідним та близьким", - написав Сапожніков.Зауважимо, що загалом на Волині станом на 13 травня померло 13 людей, у яких виявили коронавірус.

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