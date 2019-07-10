За час карантину борг лучан за водопостачання збільшився майже на 8 мільйонів

В умовах карантину частина клієнтів КП «Луцькводоканал» припинили оплату послуг водопостачання.Борг лучан перед підприємством за час карантину щбільшився майже на 8 мільйонів гривень, - йдеться на сайті Луцької міської ради.Через місяць по завершенні карантину найбільшим боржникам можуть припинити подачу та відведення води.Попри складні фінансові умови підприємство «Луцькводоканал» забезпечувало надання послуг водопостачання та водовідведення у повному обсязі. Більше 500 працівників підприємства виконували свої обов’язки, здійснювався ремонт аварійних мереж, вода в оселі споживачів подавалася цілодобово. Однак проблеми зі своєчасною оплатою послуг лише посилювалися, призвівши до критичного фінансового стану підприємства.В цілому, за чотири місяці 2020 року, споживачі боргують підприємству більше 9,5 млн грн. Загальна заборгованість населення зросла із 19,8 млн грн, яка існувала на початку року, і станом на 1 травня склала 28,3 млн грн.Ситуацію також ускладнює низький рівень розрахунків населення із ДКП «Луцьктепло» за послуги гарячого водопостачання. Як наслідок – ДКП «Луцьктепло» боргує підприємству «Луцькводоканал» близько 11 млн грн за холодну воду.Левова частка приросту заборгованості підприємству «Луцькводоканал» припала на два місяці карантину.Зауважимо, КП «Луцькводоканал» навіть при повних розрахунках за надані послуги вийде на нульову рентабельність. Також тарифи за послуги водопостачання і водовідведення на підприємстві - одні з найнижчих в Україні. Усі фінанси, які сплачують споживачі, йдуть безпосередньо на витрати підприємства, а про будь-які прибутки мова не йде взагалі. Тому зростання заборгованості ставить під питання повноцінну діяльність комунального закладу.Для підтримки діяльності підприємства залучили позику із бюджету Луцької міської ради.На початку травня КП «Луцькводоканал» закуповувало електроенергію та реагенти фактично в борг. Тому, враховуючи вкрай складну фінансову ситуацію, Луцька міська рада надала безвідсоткову позику з міського бюджету, необхідну для місячної закупівлі енергоресурсів. Така фінансова підтримка дала змогу стабілізувати і забезпечити роботу всього енергетичного обладнання на певний період.За місяць після завершення карантину із найбільшими боржниками буде вестися посилена робота, аж до припинення надання послугНа наступний день по завершенні карантину підприємство письмово, у вигляді попереджень, нагадає усім боржникам про їхні обов’язки погасити заборгованість за послуги водопостачання і водовідведення. А відразу через місяць після нагадування будуть вживатися необхідні санкції аж до припинення надання послуг. Боржники підприємству повинні усвідомлювати, що своїм ігноруванням оплати послуг водопостачання і водовідведення вони ставлять під загрозу 230-тисячну спільноту споживачів, які користуються послугами підприємства і навіть в складних умовах карантину сплачують за надані послуги.