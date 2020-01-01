У громаді під Луцьком заклали «оазис» з екзотичних дерев. ФОТО





Про це



Саджанці швидкорослої рослини павловнії закупили за кошти сільського бюджету.



"Це – дерево з найвищою швидкістю росту в світі. Хоч павловнія – родом з Китаю, її вже культивують і в Україні. Придбаний посадковий матеріал адаптований до наших кліматичних умов", - йдеться на сайті.



Втілити в життя задумане допомогли місцеві освітяни. Їм доручили посадити молоді рослинки. Директор Підгайцівського навчально-виховного комплексу Лариса Ляшук, вчитель біології за фахом, розказала, що застосували перевірену агротехніку, яку вона використовує вдома для посадки квітів і вони завжди приживаються.



Усього висадили вісім рослин.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Підгайцівській сільській раді озеленили обгороджену територію за знаком «Підгайці», що на вулиці Шкільній. Місцеві жителі висадили на цій земельній ділянці молоді рослини екзотичних дерева.Про це повідомляють на сайті Підгайцівської ОТГ.Саджанці швидкорослої рослини павловнії закупили за кошти сільського бюджету."Це – дерево з найвищою швидкістю росту в світі. Хоч павловнія – родом з Китаю, її вже культивують і в Україні. Придбаний посадковий матеріал адаптований до наших кліматичних умов", - йдеться на сайті.Втілити в життя задумане допомогли місцеві освітяни. Їм доручили посадити молоді рослинки. Директор Підгайцівського навчально-виховного комплексу, вчитель біології за фахом, розказала, що застосували перевірену агротехніку, яку вона використовує вдома для посадки квітів і вони завжди приживаються.Усього висадили вісім рослин.

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