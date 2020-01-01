вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У громаді під Луцьком заклали «оазис» з екзотичних дерев. ФОТО

У громаді під Луцьком заклали «оазис» з екзотичних дерев. ФОТО
У Підгайцівській сільській раді озеленили обгороджену територію за знаком «Підгайці», що на вулиці Шкільній. Місцеві жителі висадили на цій земельній ділянці молоді рослини екзотичних дерева.

Про це повідомляють на сайті Підгайцівської ОТГ.

Саджанці швидкорослої рослини павловнії закупили за кошти сільського бюджету.

"Це – дерево з найвищою швидкістю росту в світі. Хоч павловнія – родом з Китаю, її вже культивують і в Україні. Придбаний посадковий матеріал адаптований до наших кліматичних умов", - йдеться на сайті.

Втілити в життя задумане допомогли місцеві освітяни. Їм доручили посадити молоді рослинки. Директор Підгайцівського навчально-виховного комплексу Лариса Ляшук, вчитель біології за фахом, розказала, що застосували перевірену агротехніку, яку вона використовує вдома для посадки квітів і вони завжди приживаються.

Усього висадили вісім рослин.

У громаді під Луцьком заклали «оазис» з екзотичних дерев. ФОТО
У громаді під Луцьком заклали «оазис» з екзотичних дерев. ФОТО
У громаді під Луцьком заклали «оазис» з екзотичних дерев. ФОТО
У громаді під Луцьком заклали «оазис» з екзотичних дерев. ФОТО
У громаді під Луцьком заклали «оазис» з екзотичних дерев. ФОТО



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Підгайцівська ОТГ, сад, екзотичні дерева
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Молодці!!! Дуже похвально!!!
Відповісти
Вибір редактора
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Тюльпанове поле на Волині приймає відвідувачів. ФОТОРЕПОРТАЖ
Stay at home: луцькі медики записали новий «антикоронавірусний» хіт. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У районі на Волині викрили підпільну пилораму. ФОТО
Сьогодні, 19:40
Перша країна Європи оголосила про подолання епідемії коронавірусу
Сьогодні, 19:19
У громаді під Луцьком заклали «оазис» з екзотичних дерев. ФОТО
Сьогодні, 19:00
У селі Дачне невідомі розгромили дитячий табір. ФОТО
Сьогодні, 18:30
На дачі у лучанина знайшли десятки одиниць зброї та сотні боєприпасів. ФОТО
Сьогодні, 18:15
Схожі новини
Автобус щодня долає відстань у 170 кілометрів: як у громаді біля Луцька організували доїзд медиків на роботу Автобус щодня долає відстань у 170 кілометрів: як у громаді біля Луцька організували доїзд медиків на роботу
05 травень, 21:19
Неподалік Луцька вандали понищили зону відпочинку. ФОТО Неподалік Луцька вандали понищили зону відпочинку. ФОТО
30 квітень, 15:00
Вхідна арка з колонами: Театральний майдан у Луцьку понад пів століття тому. РЕТРОФОТО Вхідна арка з колонами: Театральний майдан у Луцьку понад пів століття тому. РЕТРОФОТО
02 лютий, 16:05
На Волині оголосили дні жалоби за загиблим в ООС бійцем. ОНОВЛЕНО На Волині оголосили дні жалоби за загиблим в ООС бійцем. ОНОВЛЕНО
23 січень, 17:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Старий ринок буде очищений від контейнерів, – головна муніципалка Луцька
14 травень, 14:43
 2
Лікар з Луцька розповів, який насправді коронавірус та як інфекція змінила звичний перебіг життя
14 травень, 10:16
 1
Ситуація на Центральному ринку у Луцьку загострилася – один з підприємців автомобілем поїхав на людей. ВІДЕО
Сьогодні, 20:13
 0
«Карантин – це рана на тілі економіки», – луцький бізнесмен. ВІДЕО
Сьогодні, 20:05
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 16 травня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8