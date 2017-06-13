Хто може поповнити ряди місцевих суддів на Волині





Про це йдеться на офіційній сторінці Вищої ради правосуддя у facebook.



Відтак, на Волині пропонують призначити:



Камінську Катерину Олександрівну – на посаду судді Луцького міськрайонного суду Волинської області;



Малюшевську Ірину Євгенівну – на посаду судді Іваничівського районного суду Волинської області;



Гармай Інну Тарасівну – на посаду судді Рожищенського районного суду Волинської області;

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