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Хто може поповнити ряди місцевих суддів на Волині

Хто може поповнити ряди місцевих суддів на Волині
Вища рада правосуддя 14 травня ухвалила рішення внести президентові України подання про призначення трьох кандидатів на посади суддів до місцевих судів Волинської області.

Про це йдеться на офіційній сторінці Вищої ради правосуддя у facebook.

Відтак, на Волині пропонують призначити:

Камінську Катерину Олександрівну – на посаду судді Луцького міськрайонного суду Волинської області;

Малюшевську Ірину Євгенівну – на посаду судді Іваничівського районного суду Волинської області;

Гармай Інну Тарасівну – на посаду судді Рожищенського районного суду Волинської області;

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Теги: судді, призначення
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