Комфорт, надійність і престиж: оселі мрії у луцькому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*





ЖК "Caramel Residence" розміщений фактично у зеленій зоні, що дозволяє максимально відпочити від міського гамору та насиченого ритму життя. При цьому поблизу комплексу є все необхідне, а до центру Луцька автомобілем можна дістатися за декілька хвилин. Буде де "розігнатися" й дітям: у



Мешканці будинку першої черги житлового комплексу, що на Конякіна, 3А, відчули переваги осель від ЛДБК ще влітку 2018 року.



У багатоповерхівці, що на Конякіна, 3Б, фахівці завершили усі етапи будівництва та облаштували територію довкола, залишилось виконати "останні штрихи", аби все було бездоганно. У помешканнях встановили двоконтурні газові котли Vaillant, панельні радіатори, металопластикові вікна з 5-ти камерної профільної системи та з 2-х камерним склопакетом, броньовані двері. До того ж, рівень оздоблення квартир дозволить швидко та без "космічних" затрат створити бажаний дизайн, а "начиння" - не витрачати всі гроші на комуналку.



Будинок, що на Конякіна, 3В, набуває нової форми - спеціалісти встановили вікна, завершили штукатурні роботи у двох секціях багатоповерхівки. Тепер же до роботи приступатимуть сантехніки.



У четвертому будинку "Caramel Residence", що на Конякіна, 3Г уже звели 10 поверхів першої секції. У другій та третій секціях будівельники майже завершили цегляну кладку 10-го поверху. Окрім того, фахівці встановили вікна на восьми поверхах у трьох секціях "карамельки" і нині тривають роботи на 9-му та 10-му поверхах. Також тривають електромонтажні роботи на 6-ти поверхах будинку.



Щодо двох нових багатоповерхівок ЖК "Caramel Residence", котрі розташувалися на Конякіна, 3Д та Конякіна, 3Ж, тут будівельники закінчили так званий "нульовий цикл" без перекриття, зокрема утеплення стін підвалу, цоколя, гідроізоляційні роботи, облаштування входів.



Детальнішу інформацію про проєкти компанії можна знайти на сайті «ЛДБК». Відділ продажу розташований за адресою: м. Луцьк, вул. Ветеранів, 22, контактні телефони: (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42.



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