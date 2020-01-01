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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині найгірша ситуація з COVID-19

Де на Волині найгірша ситуація з COVID-19
У Ковелі та Ковельському районі виявили декілька спалахів коронавірусної інфекції.

Про це йшлося у понеділок, 18 травня, під час брифінгу в ОДА.

Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак розповіла, що на Волині за добу коронавірус виявили у 10 людей. Загалом з початку епідемії одужало 150 осіб, для 17 людей хвороба завершилася летально.

«У нас, на жаль, більше немає районів, де немає коронавірусу. Найбільше випадків коронавірусу зафіксували у Ковелі, Ковельському районі – 116 випадків. У Ковельському районі найбільш прискіплива ситуація до карантинних вимог, бо там декілька осередків хвороби, які ми контролюємо. Ведуться необхідні дезінфікуючі роботи, по всіх випадках ведеться епідеміологічне розслідування», - відзначила посадовиця.

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Теги: Ковель, ситуація, коронавірус
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