У ВООЗ повідомили, коли Європу може вразити друга хвиля коронавірусу





Про це повідомляє



"Європа має готуватися до другої смертоносної хвилі коронавірусу взимку, попередив керівник Всесвітньої організації охорони здоров'я", - повідомляють в ВООЗ.



Регіональний директор ВООЗ в Європі Ганс Клюге заявив, що зараз настав час зміцнити системи охорони здоров’я внаслідок збільшення місткості лікарень, щоб країни були спроможні лікувати більше пацієнтів.



Він також попередив, що зараз у Європі настав час для "підготовки, а не святкування", навіть якщо щоденна кількість заражень та летальних випадків зменшується.



Представник ВООЗ наголосив, що попри те, що кількість нових випадків COVID-19 у таких країнах, як Великобританія, Франція та Італія, знижується, це не означає, що пандемія закінчується.



Нагадаємо, що Єврокомісія спільно із країнами-членами вживає заходи для зміцнення системи медичного спостереження і контролю, а також опрацьовує шляхи комунікації з населенням, оскільки кожен європеєць має усвідомити, що "друга хвиля" коронавірусу можлива.



Також за даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 18 травня в Україні 186 16 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 535 летальних, 5276 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 325 нових випадків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Всесвітній організації охорони здоров’я попередили, що наступної зими в Європі можлива друга смертоносна хвиля пандемії коронавірусу.Про це повідомляє Прямий , посилаючись на Daily Mail."Європа має готуватися до другої смертоносної хвилі коронавірусу взимку, попередив керівник Всесвітньої організації охорони здоров'я", - повідомляють в ВООЗ.Регіональний директор ВООЗ в Європізаявив, що зараз настав час зміцнити системи охорони здоров’я внаслідок збільшення місткості лікарень, щоб країни були спроможні лікувати більше пацієнтів.Він також попередив, що зараз у Європі настав час для "підготовки, а не святкування", навіть якщо щоденна кількість заражень та летальних випадків зменшується.Представник ВООЗ наголосив, що попри те, що кількість нових випадків COVID-19 у таких країнах, як Великобританія, Франція та Італія, знижується, це не означає, що пандемія закінчується.Нагадаємо, що Єврокомісія спільно із країнами-членами вживає заходи для зміцнення системи медичного спостереження і контролю, а також опрацьовує шляхи комунікації з населенням, оскільки кожен європеєць має усвідомити, що "друга хвиля" коронавірусу можлива.Також за даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 18 травня в Україні 186 16 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 535 летальних, 5276 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 325 нових випадків.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію