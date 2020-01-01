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У ВООЗ повідомили, коли Європу може вразити друга хвиля коронавірусу

У ВООЗ повідомили, коли Європу може вразити друга хвиля коронавірусу
У Всесвітній організації охорони здоров’я попередили, що наступної зими в Європі можлива друга смертоносна хвиля пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє Прямий, посилаючись на Daily Mail.

"Європа має готуватися до другої смертоносної хвилі коронавірусу взимку, попередив керівник Всесвітньої організації охорони здоров'я", - повідомляють в ВООЗ.

Регіональний директор ВООЗ в Європі Ганс Клюге заявив, що зараз настав час зміцнити системи охорони здоров’я внаслідок збільшення місткості лікарень, щоб країни були спроможні лікувати більше пацієнтів.

Він також попередив, що зараз у Європі настав час для "підготовки, а не святкування", навіть якщо щоденна кількість заражень та летальних випадків зменшується.

Представник ВООЗ наголосив, що попри те, що кількість нових випадків COVID-19 у таких країнах, як Великобританія, Франція та Італія, знижується, це не означає, що пандемія закінчується.

Нагадаємо, що Єврокомісія спільно із країнами-членами вживає заходи для зміцнення системи медичного спостереження і контролю, а також опрацьовує шляхи комунікації з населенням, оскільки кожен європеєць має усвідомити, що "друга хвиля" коронавірусу можлива.

Також за даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 18 травня в Україні 186 16 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 535 летальних, 5276 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 325 нових випадків.

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Теги: коронавірус, Європа
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