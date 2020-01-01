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У Луцьку вшанують пам’ять військовослужбовців, які загинули у АТО та ООС

У Луцьку вшанують пам’ять військовослужбовців, які загинули у АТО та ООС
22 травня — День вшанування військовослужбовців, що загинули внаслідок бойових дій у зоні антитерористичної операції та операції об’єднаних сил на сході України.

Про це інформують у Луцькій міській раді.

22 травня 2014 року став одним із найтрагічніших для лучан, адже тоді у бойових діях під Волновахою загинуло четверо українських захисників, які проживали у Луцьку.

Тож сьогодні у нашому місті відбудеться покладання квітів за участю представників влади та громадськості:

11.00 - до пам’ятного фотостенду Героїв Небесної Сотні та загиблих воїнів АТО на Театральному майдані;

11.30 — на Алеї почесних поховань у селі Гаразджа.

Переїзд до села Гаразджа для сімей загиблих буде забезпечено спеціальним транспортом від Театрального майдану.

На жаль, через карантин, частину скорботних заходів цьогоріч довелося скасувати. Ті, що заплановані, відбуватимуться з суворим дотриманням санітарних вимог.

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Теги: вшанування, військовослужбовці, АТО, ООС
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