У Луцьку вшанують пам’ять військовослужбовців, які загинули у АТО та ООС
Сьогодні, 07:36
22 травня — День вшанування військовослужбовців, що загинули внаслідок бойових дій у зоні антитерористичної операції та операції об’єднаних сил на сході України.
Про це інформують у Луцькій міській раді.
22 травня 2014 року став одним із найтрагічніших для лучан, адже тоді у бойових діях під Волновахою загинуло четверо українських захисників, які проживали у Луцьку.
Тож сьогодні у нашому місті відбудеться покладання квітів за участю представників влади та громадськості:
11.00 - до пам’ятного фотостенду Героїв Небесної Сотні та загиблих воїнів АТО на Театральному майдані;
11.30 — на Алеї почесних поховань у селі Гаразджа.
Переїзд до села Гаразджа для сімей загиблих буде забезпечено спеціальним транспортом від Театрального майдану.
На жаль, через карантин, частину скорботних заходів цьогоріч довелося скасувати. Ті, що заплановані, відбуватимуться з суворим дотриманням санітарних вимог.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформують у Луцькій міській раді.
22 травня 2014 року став одним із найтрагічніших для лучан, адже тоді у бойових діях під Волновахою загинуло четверо українських захисників, які проживали у Луцьку.
Тож сьогодні у нашому місті відбудеться покладання квітів за участю представників влади та громадськості:
11.00 - до пам’ятного фотостенду Героїв Небесної Сотні та загиблих воїнів АТО на Театральному майдані;
11.30 — на Алеї почесних поховань у селі Гаразджа.
Переїзд до села Гаразджа для сімей загиблих буде забезпечено спеціальним транспортом від Театрального майдану.
На жаль, через карантин, частину скорботних заходів цьогоріч довелося скасувати. Ті, що заплановані, відбуватимуться з суворим дотриманням санітарних вимог.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку вшанують пам’ять військовослужбовців, які загинули у АТО та ООС
Сьогодні, 07:36
В Україні хочуть відновлювати залізничне сполучення
Сьогодні, 04:29
У селі поблизу Луцька зведуть новий спорткомплекс
Сьогодні, 03:23