Курс валют у Луцьку на 25 травня





Євро при купівлі становить – 28.833, продажу – 29.451.



Курс російського рубля: купівля – 0.328, продаж – 0.379.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.661, продаж – 6.554.



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